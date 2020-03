Een groepje koalabeertjes dat uit de bosbranden in Australië werd gered, is weer vrijgelaten in de natuur.

De hevige bosbranden die Australië afgelopen winter (zomer in Australië) teisterden, hebben ongeveer tienduizend koalabeertjes het leven gekost. Het aantal is zo groot dat de diertjes nu misschien opgenomen moeten worden op de lijst van bedreigde diersoorten.

Gelukkig slaagden vrijwilligers van onder andere Science for Wildlife er tijdens de branden in de koala's uit de Blue Mountains te redden en ze onder te brengen in de Tarango Zoo. Ondertussen is hun leefgebied zover hersteld dat ze weer vrijgelaten kunnen worden in de natuur.

. © Getty Images

Dr. Kelly Leifg van Science for Wildlife vertelt aan de BBC: 'We hebben het verbrande gebied waar we de koala's uit gered hebben goed onderzocht om te kijken wanneer er weer genoeg bomen voor ze zijn. De recente regens hebben geholpen en er is nu genoeg nieuwe aanwas voor ze om te eten. De tijd is nu gekomen om ze weer vrij te laten.'

De vrijgelaten koala's worden uitgerust met trackers zodat 'we ze kunnen volgen en meer te weten kunnen komen over hoe de koala's de natuur gebruiken nadat er brand is geweest en ook om te weten waar we eventueel nog groepjes koalabeertjes kunnen vinden die de branden hebben overleefd.'

. © Getty Images

Koala's hadden het bijzonder zwaar tijdens de bosbranden. Ze klimmen naar de top van de bomen waar ze zich oprollen tot een bolletje en wachten tot de brand voorbij is. Normaal is dat een goed beschermingsmechanisme, maar bij de hevige branden van afgelopen tijd maakten ze zich daardoor juist extra kwetsbaar.

De hevige bosbranden die Australië afgelopen winter (zomer in Australië) teisterden, hebben ongeveer tienduizend koalabeertjes het leven gekost. Het aantal is zo groot dat de diertjes nu misschien opgenomen moeten worden op de lijst van bedreigde diersoorten.Gelukkig slaagden vrijwilligers van onder andere Science for Wildlife er tijdens de branden in de koala's uit de Blue Mountains te redden en ze onder te brengen in de Tarango Zoo. Ondertussen is hun leefgebied zover hersteld dat ze weer vrijgelaten kunnen worden in de natuur. Dr. Kelly Leifg van Science for Wildlife vertelt aan de BBC: 'We hebben het verbrande gebied waar we de koala's uit gered hebben goed onderzocht om te kijken wanneer er weer genoeg bomen voor ze zijn. De recente regens hebben geholpen en er is nu genoeg nieuwe aanwas voor ze om te eten. De tijd is nu gekomen om ze weer vrij te laten.'De vrijgelaten koala's worden uitgerust met trackers zodat 'we ze kunnen volgen en meer te weten kunnen komen over hoe de koala's de natuur gebruiken nadat er brand is geweest en ook om te weten waar we eventueel nog groepjes koalabeertjes kunnen vinden die de branden hebben overleefd.'Koala's hadden het bijzonder zwaar tijdens de bosbranden. Ze klimmen naar de top van de bomen waar ze zich oprollen tot een bolletje en wachten tot de brand voorbij is. Normaal is dat een goed beschermingsmechanisme, maar bij de hevige branden van afgelopen tijd maakten ze zich daardoor juist extra kwetsbaar.