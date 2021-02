Een groep van 26 touroperators gaat schrapt het aanbod niet-essentiële reizen tot 1 april. Er geldt een verbod op niet-essentiële reizen tot 1 maart vanuit de overheid, de sector doer er nog een schepje bovenop. Met deze actie willen de touroperators een sterk signaal geven aan de politiek, de virologen en de consumenten.

De sector wil daarmee een signaal geven van 'solidariteit en actieve medewerking richting politiek, virologen en consument', klinkt het. Op die manier willen de verschillende betrokken touroperatoren de net opgestarte vaccinatiecampagne alle kansen op slagen bieden, 'om zo vanaf april 2021 weer vakantiereizen in alle veiligheid en vertrouwen te kunnen laten doorgaan'.

Op 15 maart zullen ze de situatie weer evalueren. 'We hopen dat we hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid aantonen en de georganiseerde reissector profileren als een professionele en betrouwbare sector', klinkt het. Tegelijk drukken ze de hoop uit dan ook te kunnen rekenen op 'extra financiële en sectorspecifieke ondersteuning vanuit de overheid om deze crisis - die voor onze industrie nu al een jaar duurt - te overleven'.

Er moet een echt relanceplan voor de sector komen, in overleg met de touroperators. Tot slot wijzen ze er ook op dat de reisorganisatoren niet tussenkwam bij het merendeel van de reizigers die na de kerstvakantie uit rode zones terugkwam. 'We vinden het dan ook betreurenswaardig dat de reiziger, en de reissector in deze, continu gestigmatiseerd worden.' Het gaat onder meer om Adagio, Joker reizen, Travelworld en VOS Travel Skivakanties.

