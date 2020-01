Twintig goede redenen om Georgië te bezoeken

Ook Vardzia werd in de rotsen gebouwd, maar dit klooster ligt in een ander deel van het land: in het zuiden. Het is ook een stuk minder oud dan Uplistsikhe. De kloosterstad werd in 1185 gebouwd in opdracht van Koningin Tamar (een heerseres over Georgië tijdens de zogenaamde Georgische Gouden Eeuw) om de monniken te beschermen tegen aanvallen van de Mongolen onder leiding van Dzjengis Khan. De stad bood plaats aan 50.000 inwoners. Lang konden ze niet van de veilige plaats genieten want in 1283 zorgde een krachtige aardbeving ervoor dat de stad onbewoonbaar werd.