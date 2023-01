Nu de sneeuwlaag op sommige plaatsen in het land tot 12 centimeter is aangedikt, hebben twee wintersportcentra in de Oostkantons de deuren kunnen openen, die skiliefhebbers verwelkomen op getraceerde pistes.

In het skicentrum Herzebösch in Elsenborn zijn de launglaufpistes van 2 km en 5 km toegangelijk. In het wintersportcentrum Losheimergraben, in de gemeente Büllingen, kan op getraceerde pistes van 5 km, 8 km en 12 km gelanglauft worden, ook al is de sneeuw niet van uitstekende kwaliteit.