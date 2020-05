Reizigers die vanuit het buitenland aankomen in Spanje zullen vanaf vrijdag 14 dagen in quarantaine moeten, blijkt uit een regeringsbeslissing die gepubliceerd werd in het officieel staatsbulletin.

Degenen die in isolatie geplaatst worden mogen enkel buitenkomen om basisbenodigdheden te kopen of voor medische verzorging. Als ze dat doen moeten ze altijd een masker dragen. Reisbureaus en vervoersmaatschappijen moeten hun klanten op voorhand inlichten over de regels. De maatregel geldt tot het einde van de noodtoestand in Spanje, momenteel voorzien op 24 mei.

Als de noodtoestand verlengd wordt, gebeurt hetzelfde met de quarantaineregels. Tot nu toe was de isolatieperiode enkel verplicht voor Spanjaarden die gerepatrieerd werden of naar Italië hadden gereisd. Grensarbeiders, vrachtwagenchauffeurs, vliegtuigpersoneel en gezondheidswerkers die op weg zijn naar hun werk zijn volgens El Pais vrijgesteld van de maatregel. Dat is wel op voorwaarde dat ze niet in contact zijn gekomen met iemand die besmet is met COVID-19. De Spaanse regering zegt dat 'de gunstige evolutie van de epidemiologische situatie' en het begin van de versoepeling van de coronamaatregelen 'het noodzakelijk maken om de controlemaatregelen te versterken'. (Belga)

