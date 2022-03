Vlaams minister voor Toerisme Zuhal Demir heeft de toekomstplannen voor het Rubenskasteel in Elewijt, deelgemeente van Zemst (Vlaams-Brabant), voorgesteld.

Er liggen nog twee mogelijke scenario's op tafel: ofwel wordt het kasteel een plek om te ontspannen en tot rust te komen, ofwel komt er een levendigere invulling met feestelijke evenementen.

In 2019 werd het Rubenskasteel door Toerisme Vlaanderen overgekocht van een privé-eigenaar voor 3,6 miljoen euro. Sindsdien is een traject opgestart om te bepalen wat er met het kasteel kan gebeuren. Buurtbewoners, lokale ondernemers, bezoekers en experts konden hun mening geven over de herbestemming van de site.

. © Belga

Zo zijn er nog twee scenario's overgebleven. Het eerste scenario focust op onthaasten: bezoekers kunnen er ontsnappen aan de drukte van de dag in een rustig hotel. In het neerhof komt een brasserie met moestuin, vergaderruimtes en een bezoekerscentrum rond Rubens. De omliggende natuur kan te voet of met de fiets verkend worden.

Het tweede scenario zou van het Rubenskasteel een meer levendige plek maken, met een gastronomisch restaurant, ruimtes voor kleinschalige feesten en een microbrouwerij met café. In de kapel wordt de mogelijkheid voorzien om ceremonies te houden.

'Beide scenario's sluiten zeer dicht aan bij de resultaten van de enquêtes die we met Toerisme Vlaanderen hebben afgenomen bij omwonenden en lokale ondernemers', zegt minister Demir. 'Het is nu hoog tijd om dit prachtige domein te herwaarderen en terug te geven aan de mensen. In de eerste plaats aan de Zemstenaars, maar bij uitbreiding ook aan alle bezoekers uit Vlaanderen en ver daarbuiten.'

. © Belga

Dit weekend zijn de twee overgebleven voorstellen aan het publiek onthuld. Het kasteel heeft ook zijn deuren opengesteld voor bezoekers: er werd een tentoonstelling georganiseerd en mensen konden op het domein rondwandelen. Zaterdag lokten de activiteiten zowat 1.600 bezoekers, zondag wordt een even groot aantal mensen verwacht.

Toerisme Vlaanderen gaat nu op zoek naar ondernemers die de ideeën verder willen uitwerken. Wie interesse heeft, kan terecht op het mailadres rubenskasteel@toerismevlaanderen.be. Volgens de huidige planning zou het gekozen project volledig klaar moeten zijn in 2024 à 2025.

Er liggen nog twee mogelijke scenario's op tafel: ofwel wordt het kasteel een plek om te ontspannen en tot rust te komen, ofwel komt er een levendigere invulling met feestelijke evenementen. In 2019 werd het Rubenskasteel door Toerisme Vlaanderen overgekocht van een privé-eigenaar voor 3,6 miljoen euro. Sindsdien is een traject opgestart om te bepalen wat er met het kasteel kan gebeuren. Buurtbewoners, lokale ondernemers, bezoekers en experts konden hun mening geven over de herbestemming van de site. Zo zijn er nog twee scenario's overgebleven. Het eerste scenario focust op onthaasten: bezoekers kunnen er ontsnappen aan de drukte van de dag in een rustig hotel. In het neerhof komt een brasserie met moestuin, vergaderruimtes en een bezoekerscentrum rond Rubens. De omliggende natuur kan te voet of met de fiets verkend worden. Het tweede scenario zou van het Rubenskasteel een meer levendige plek maken, met een gastronomisch restaurant, ruimtes voor kleinschalige feesten en een microbrouwerij met café. In de kapel wordt de mogelijkheid voorzien om ceremonies te houden. 'Beide scenario's sluiten zeer dicht aan bij de resultaten van de enquêtes die we met Toerisme Vlaanderen hebben afgenomen bij omwonenden en lokale ondernemers', zegt minister Demir. 'Het is nu hoog tijd om dit prachtige domein te herwaarderen en terug te geven aan de mensen. In de eerste plaats aan de Zemstenaars, maar bij uitbreiding ook aan alle bezoekers uit Vlaanderen en ver daarbuiten.' Dit weekend zijn de twee overgebleven voorstellen aan het publiek onthuld. Het kasteel heeft ook zijn deuren opengesteld voor bezoekers: er werd een tentoonstelling georganiseerd en mensen konden op het domein rondwandelen. Zaterdag lokten de activiteiten zowat 1.600 bezoekers, zondag wordt een even groot aantal mensen verwacht. Toerisme Vlaanderen gaat nu op zoek naar ondernemers die de ideeën verder willen uitwerken. Wie interesse heeft, kan terecht op het mailadres rubenskasteel@toerismevlaanderen.be. Volgens de huidige planning zou het gekozen project volledig klaar moeten zijn in 2024 à 2025.