Twee jonge reisbloggers vallen van uitkijkpunt in Yosemite National Park

Na de dodelijke val van twee bezoekers in het Californische Yosemite National Park is nu hun identiteit bekendgemaakt. Het ging om twee jonge reisbloggers.

Volgens Amerikaanse media identificeerde het parkbestuur de slachtoffers als twee in India geboren personen, die in de Verenigde Staten woonden. De 30-jarige vrouw en haar 29-jarige echtgenoot onderhielden op sociale netwerken een blog met foto's en berichten over hun wereldwijde reizen.

Het stel was op 24 oktober van het uitkijkpunt Taft Point 250 meter naar beneden gestort. De juiste omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht, klinkt het in een mededeling van de rangers.

De rotskliffen liggen 2.300 meter boven de zeespiegel en bieden een adembenemend uitzicht, onder meer op El Capitan, een 900 meter hoge granieten bergwand met zeer moeilijke klimroutes.

Op Instagram postte het stel onder andere foto's van spectaculaire uitkijkpunten. Bij een foto aan de rand van de Grand Canyon schreven ze afgelopen maart dat snapshots van diepe afgronden gevaarlijk kunnen zijn. Ze waarschuwden voor roekeloze acties.

In het voor zijn watervallen en indrukwekkende granietrotsen bekende Yosemite Park gebeuren wel vaker ongevallen. In september nog stortte een 18-jarige Israëlier te pletter, vermoedelijk bij het maken van een selfie.