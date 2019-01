Elk jaar publiceert TripAdvisor haar Travellers' Choice Awards voor overnachtingsplekken. De allerbeste Bed & Breakfast van dit jaar ligt volgens de gebruikers van de reissite in de Britse badplaats Torquay, maar op plaats 14 en 22 blijven we dichter bij huis. Daar eindigen respectievelijk B&B Speelmansrei en B&B Huis Koning, allebei in Brugge.

Het is niet de eerste keer dat de verblijven in de prijzen vallen.