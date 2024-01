Tussen de tempels of dwars door de bergen: 5 pelgrimroutes op elk niveau

Pelgrimroutes zijn al lang niet meer voorbehouden voor diepgelovigen. De vaak prachtige meerdaagse trekkings zijn uitgegroeid tot bestemmingen op zich voor backpackers op zoek verlichting of mooie natuur. Vijf pelgrimtochten die het wandelen waard zijn.

Volg in het spoor van Mozes in Egypte

De beklimming van de berg Sinaï, waar Mozes de tien geboden kreeg van God, is een bedevaart voor beginners. Als alternatief voor een steile, directe route van 3750 ‘traptreden van boetedoening’ kun je per kameel naar boven over een meer geleidelijk pad. Zorg dat je zo’n drie uur voor zonsopkomst aan de beklimming begint.

Mount Sinaï, Egypte, 14 kilometer, eenvoudig

Zoek verlichting in Japan

Ruim duizend jaar geleden begaven de eerste Japanse boeddhisten zich naar het zuidelijke eiland Shikoku om 1200 kilometer en circa zestig dagen in de voetsporen van de grote leermeester Kukai (Kōbō Daishi) te treden. Kukai zou door zijn geboorte verlichting aan het eiland hebben geschonken en een tocht langs de maar liefst 88 tempels is dan ook een queeste naar zingeving en zelfrealisatie. Het startpunt is doorgaans de stad Tokushima, waarna de meeste o-henrō (pelgrims) met de klok mee het eiland rondreizen. Is zestig dagen voor jou te lang? Er zijn ook kortere circuits, waaronder de Hero-for-a-day route waarbij je vijf tempels bezoekt.

Shikoku Henro, Japan, 1200 kilometer in 88 etappes, eenvoudig

© Getty Images

Volg de populairste pelgrimsroute van Europa

De Camino de Santiago is niet één enkele route, maar een netwerk van pelgrimsroutes met een gedeeld einddoel: Santiago de Compostella, vermeende laatste rustplaats van de apostel Jakobus de Meerdere. Omdat het niet de laatste rustplaats is die ertoe doet maar de reis erheen, lopen elk jaar duizenden pelgrims de Camino Francés vanaf Saint-Jean- Pied-de-Port in de Pyreneeën, de meest gangbare route naar Santiago de Compostella. De route werd al in 1135 tot in detail beschreven in één van de oudste reisgidsen uit de

geschiedenis, maar blijft dankzij recente ontwikkelingen als bagagevervoer en wijnproeverijen onverminderd populair.

Camino De Santiago, Frankrijk/Spanje, 769 kilometer in 30 etappes, eenvoudig

© Getty Images

Waar rond tussen de berggeesten

Veel boeddhistische, taoïstische en sjamanistische tempels houden een plekje vrij voor de sanshin, berggeesten die essentiële levensenergie door Korea laten stromen. Zeker in het Baekdu-daegan, een gebergte dat de ruggengraat van het Koreaans Schiereiland vormt. Alleen het Zuid-Koreaanse gedeelte is toegankelijk en voert door zeven nationale parken en serene bergen waar de lokale bevolking ginseng,

paddenstoelen en wilde kruiden plukt.

Baekdu-Daegan, Zuid-Korea, 735 kilometer in 45 etappes, zwaar

© Getty Images

Ga op bedevaart naar een heilige hindoeberg

Volgens legenden brengt de god Shiva zijn dagen bovenop de berg Kailash door met yoga-oefeningen, marihuana roken en het bedrijven van de liefde met zijn gemalin Parvati. Dat blijft vooralsnog onbevestigd, want het is verboden deze voor hindoes, boeddhisten en jaïnisten heilige berg te beklimmen. Houd tijdens een bedevaart rondom de heilige berg, de Parikrama, rekening met primitieve accommodaties en een reële kans op hoogteziekte. Toegewijde gelovigen laten zich hierdoor niet ontmoedigen en leggen de Parikrama kruipend af, in ongeveer drie weken tijd.

Kailash Parikrama, China, 52 kilometer in 3 etappes, zwaar