Turkije heeft belangrijke hygiënische maatregelen getroffen en bereidt zich volop voor om opnieuw toeristen te ontvangen. Dat heeft de Turkse minister van Toerisme, Mehmet Ersoy, bekendgemaakt.

Vanaf eind mei kunnen de toeristen stap voor stap opnieuw naar Turkije komen, verzekerde Ersoy. Volgens hem zijn internationale vluchten opnieuw mogelijk vanaf juni. De Turkse regering heeft ook een programma opgesteld voor de hotels en restaurants die zich aan strikte regels moeten houden. Voorts is er een lijst met toegankelijke ziekenhuizen in de toeristische regio's en hun capaciteit.

Toerisme is een belangrijke pijler van de Turkse economie. Naar verwachting reizen er dit jaar 58 miljoen bezoekers naar Turkije als de pandemie onder controle blijft. In 2021 verwacht de minister van Toerisme een instroom van 63 miljoen toeristen.

