De nieuwste toevoeging aan de architecturale Vitra Campus in Weil am Rein is nu eens geen gebouw, maar een tuin ontworpen door Nederlander Piet Oudolf. De campus is zo ineens 30 000 planten rijk

De gebouwen van Zaha Hadid, Alvaro Siza, Frank Gehry, Sanaa en Herzog & de Meuron op de Vitra Campus krijgen nieuw, fraai gezelschap. Op de weide tussen het VitraHaus en het productiegebouw van Álvaro Siza komt een 4000 m2 grote 'Perennial Garden', een artistiek gecreëerde wildernis. De tuin en z'n kleuren zullen evolueren met de seizoenen.

Community van planten

Het tuinlandschap zal er wild en ongetemd uitzien, wat niet wil zeggen dat er geen nauwgezet ontwerp en onderhoud achter zit. De ontwerper refereert daarvoor naar de samenleving: een evenwichtige samenstelling of 'community' van planten met hun sterke en zwakke punten, bloeitijden en levenscycli. Planten zijn voor Oudolf persoonlijkheden die hij naar uiterlijk en gedrag kan gebruiken en samen zetten, zo spelen ze allemaal op hun manier een rol in een uiteindelijk spannende tuin.

Samenspel en verval

Oudolf - die zichzelf eerder als een tuinier dan een architect ziet - wil met de tuin niet zozeer de omliggende architectuur verfraaien maar deze aanvullen en een nieuw perspectief geven. De tuin moet de aandacht van de bezoekers verleggen van de gebouwen naar de beleving van het omliggende terrein. Op de kronkelpaadjes tussen de planten is het tevergeefs zoeken naar een oriëntatiepunt.

De cyclus en de tuinervaring vragen een minutieuze organisatie, met strikt tijdsplan, het vinden van de juiste planten en een beplantingsschema. Als alles goed gaat, zullen de eerste resultaten al vanaf september te zien zijn. Of toch slechts het begin van iets, aldus Oudolf. "Ik maak geen schilderij om het vervolgens aan de muur op te hangen. Het is veeleer een schilderij dat ik laat groeien en tot verval laat komen."

Over Oudolf

Piet Oudolf (74) leidde de generatie tuinontwerpers die sinds jaren tachtig de traditionele landschapsarchitectuur in vraag stellen omdat die te decoratief, te arbeidsintensief en te duur is. Oudolf verkiest meerjarige planten en atypische vaste planten, grassen, struiken en weidebloemen die hij op onconventionele wijze combineert. Daarmee sleepte de Nederlander opdrachten in de wacht van kunstgalerie Hauser & Wirth Somerset, Serpentine Galleries in Londen, de Biënnale in Venetië en mocht hij de 'High Line' in New York vormgeven.

