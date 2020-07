TUI zal 166 van zijn kantoren in het Verenigd Koninkrijk en Ierland stopzetten. Het gaat om een derde van het netwerk. Dat heeft de reisgroep zelf aangekondigd.

De ingreep maakt deel uit van een herstructureringsplan waarbij de reisgroep wereldwijd tot 8.000 banen verwacht te schrappen. Zeventig procent van de 900 werknemers van de agentschappen kunnen elders in het bedrijf terecht. Tui zegt dat de ingreep in het Verenigd Koninkrijk en Ierland nodig is omdat er minder boekingen zijn door de coronapandemie. Bovendien boeken mensen vaker online.

Of de besparingsoperatie ook in België gevolgen zal hebben, is nog niet duidelijk. Wellicht zal dat pas in het najaar het geval zijn na een grondige studie, zo klinkt het bij Tui België.

De ingreep maakt deel uit van een herstructureringsplan waarbij de reisgroep wereldwijd tot 8.000 banen verwacht te schrappen. Zeventig procent van de 900 werknemers van de agentschappen kunnen elders in het bedrijf terecht. Tui zegt dat de ingreep in het Verenigd Koninkrijk en Ierland nodig is omdat er minder boekingen zijn door de coronapandemie. Bovendien boeken mensen vaker online. Of de besparingsoperatie ook in België gevolgen zal hebben, is nog niet duidelijk. Wellicht zal dat pas in het najaar het geval zijn na een grondige studie, zo klinkt het bij Tui België.