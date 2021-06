Touroperator TUI annuleert komende zomervakantie alle pakketreizen naar de verre bestemmingen Cuba, Jamaica, Mexico en Florida. Dat meldt woordvoerder Piet Demeyere vrijdag. Hoeveel reizigers getroffen zijn, is onduidelijk, maar volgens TUI gaat het niet om een groot aantal.

Op dit moment worden niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie nog altijd afgeraden. En volgens TUI is er voor de meeste verre bestemmingen ook nog geen beterschap in zicht. 'Het heeft geen zin om mensen dan nog langer te laten wachten, zeker als de kans daardoor ook kleiner wordt dat ze een alternatief kunnen vinden', aldus Demeyere. De beslissing geldt alleen voor pakketreizen naar Cuba, Jamaica, Mexico en Florida. Andere reizen gaan voorlopig wel door zoals gepland, maar TUI volgt uiteraard de situatie op de voet.

'Drie weken voor afreis bekijken we de situatie op de bestemming. Als die nog rood kleurt, annuleren we. Zo hebben de reizigers nog drie weken tijd om eventueel een andere bestemming te kiezen', klinkt het. Hoeveel reizigers juist getroffen zijn, kan TUI niet zeggen. Volgens Demeyere gaat het 'in verhouding om een relatief klein aantal'. 'Veel mensen zijn door de coronacrisis nog steeds terughoudend als het op verre bestemmingen aankomt. Bovendien betalen zij ook behoorlijke voorschotten voor zo'n reis. Het gaat dus niet over een immens aantal reizigers.'

De beslissing geldt voorlopig voor de maanden juli en augustus. TUI hoopt vanaf september opnieuw verre pakketreizen te kunnen aanbieden aan de klanten, als de coronapandemie dat toelaat. (Belga)

