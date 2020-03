Het toerismeconcern TUI zet wegens het coronavirus het grootste deel van zijn reisactiviteiten tijdelijk volledig stop. Het in Duitsland gevestigde concern zal ook staatshulp vragen, zegt het in een persbericht.

'In deze snel veranderende toestand blijven de veiligheid en het welzijn van onze gasten en werknemers wereldwijd van het grootste belang voor ons', zo luidt het in een persbericht. 'Daarom heeft TUI Group beslist om het grootste deel van alle reisactiviteiten tot nader order op te schorten, inclusief pakketreizen en cruise- en hotelactiviteiten.'

TUI laat nog weten dat het op dit moment ongeveer 1,4 miljard liquide middelen ter beschikking heeft. Het zal een aanvraag indienen voor staatshulp, 'om de activiteiten te ondersteunen tot de operaties weer normaal zijn'. Het concern trekt ten slotte ook de jaarprognose in die het een maand geleden had gepubliceerd. Een nieuwe prognose komt er voorlopig niet.

