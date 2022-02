Touroperator TUI en luchtvaartmaatschappij TUI fly trekken vanaf 5 maart weer naar La Palma, nu de vulkaanuitbarsting op het Spaanse eiland voorbij is. "De meeste accommodaties zijn volledig gevrijwaard gebleven van de schade die de vulkaan heeft aangericht", zegt TUI vrijdag in een persbericht.

De vulkaan barstte op 19 september uit en bleef meer dan drie maanden actief. Eind december werd de uitbarsting voor beëindigd verklaard. Er vielen geen dodelijke slachtoffers. "Vandaag zijn de gevolgen nog steeds zichtbaar en op sommige plaatsen is het landschap zelfs totaal veranderd als gevolg van de lavastromen", zegt TUI.

Maar tegelijkertijd blijft de impact beperkt tot een gebied van 12 vierkante kilometer, "minder dan 2 procent van de totale oppervlakte van La Palma". En de oostkust van het eiland, waar de meeste hotels liggen, bleef volledig gevrijwaard. Het eiland is intussen weer klaar om toeristen te ontvangen, zegt de touroperator nog.

De hotels zijn open en de typische excursies (wandelingen, trektochten en mountainbiketours) worden weer georganiseerd, behalve in het door de vulkaanuitbarsting getroffen gebied.

TUI fly vliegt vanaf 5 maart elke zaterdag vanop Brussels Airport naar La Palma, TUI heeft negen hotels op het Canarische Eiland in de aanbieding. (Belga)

