In Tsjechië mogen restaurants, bars en cafés hun binnenruimtes openen. Ook hotels, pensions en zwembaden openen opnieuw hun deuren.

Daarnaast mogen kastelen opnieuw bezoekers verwelkomen. Sportevenementen met in totaal tot 300 deelnemers en toeschouwers krijgen eveneens groen licht. In alle gevallen gelden speciale gezondheidsmaatregelen.

Minister van Volksgezondheid Adam Vojtech maakte bekend dat in het oostelijke Karvina enkele maatregelen, zoals een bezoeksverbod in ziekenhuizen, langer blijven gelden dan in de rest van het land. Reden is een besmettingshaard in een steenkoolmijn in Darkov. Onder de mijnwerkers en hun verwanten zijn al 212 mensen besmet.

Nog geen buitenlandse toeristen

Buitenlandse toeristen mogen het land nog niet binnen. Er is ook nog geen datum waarop de grenzen zullen openen. Volgens eerdere uitspraken van de overheid zou dat midden juni kunnen gebeuren. Tsjechië telt tot nog toe 8.932 bevestigde besmettingen. Er zijn 315 mensen gestorven aan de gevolgen van het virus.

Daarnaast mogen kastelen opnieuw bezoekers verwelkomen. Sportevenementen met in totaal tot 300 deelnemers en toeschouwers krijgen eveneens groen licht. In alle gevallen gelden speciale gezondheidsmaatregelen.Minister van Volksgezondheid Adam Vojtech maakte bekend dat in het oostelijke Karvina enkele maatregelen, zoals een bezoeksverbod in ziekenhuizen, langer blijven gelden dan in de rest van het land. Reden is een besmettingshaard in een steenkoolmijn in Darkov. Onder de mijnwerkers en hun verwanten zijn al 212 mensen besmet. Nog geen buitenlandse toeristenBuitenlandse toeristen mogen het land nog niet binnen. Er is ook nog geen datum waarop de grenzen zullen openen. Volgens eerdere uitspraken van de overheid zou dat midden juni kunnen gebeuren. Tsjechië telt tot nog toe 8.932 bevestigde besmettingen. Er zijn 315 mensen gestorven aan de gevolgen van het virus.