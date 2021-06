Tsjechië opent vanaf 21 juni de grenzen voor toeristen uit alle EU-landen en Servië. Dat kondigt minister van Volksgezondheid Adam Vojtech aan.

De reizigers moeten aantonen dat ze een vaccin hebben gekregen, negatief zijn getest of genezen zijn. Het volstaat wanneer de eerste vaccinatie meer dan 22 dagen geleden is.

De toeristische sector in Tsjechië had sterk te lijden onder de coronapandemie. Het aantal buitenlandse hotelgasten lag in 2020 ongeveer 75 procent lager dan in 2019. (Belga)

