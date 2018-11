Traditioneel Koreaans worstelen erkend als cultureel erfgoed

Het traditioneel worstelen of ssireum is nu beschermd door het erfgoedstatus. Dat besliste een Unesco-jury tijdens een vergadering in Port Louis, de hoofdstad van Mauritius.

Unesco's erkenning van immaterieel cultureel erfgoed is een manier om de culturele sites en gebruiken te beschermen, net zoals het bewustzijn over hun belang.

'De gezamenlijke kandidatuur is een bijzonder symbolische stap in de verzoening tussen de twee Korea's. Het benadrukt de kracht van cultureel erfgoed om vrede op te bouwen', verklaart de directeur-generaal van Uncesco, Audrey Azoulay.

Ongeziene samenwerking

De traditionele worstelsport heeft een diepe betekenis voor alle Koreanen. Ssireum is verbonden met het land en de landbouw, en is zowel een nationale sport als een populaire culturele bezigheid. Tijdens agrarische evenementen of feesten gelinkt aan de veranderingen van de seizoenen worden worstelcompetities georganiseerd.

Noord- en Zuid-Korea zijn in theorie nog in oorlog sinds het conflict van 1950-1953, maar de voorbij maanden zochten de twee landen meer toenadering tot elkaar. 'Het feit dat de twee Korea's overeen zijn gekomen om hun kandidaturen samen in te dienen, is ongezien', aldus Azoulay.