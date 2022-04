Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips.

Het treinreisburau

Ergens onderweg is een nieuw Belgisch reisbureau dat enkel treintrips verkoopt. Reizen met de trein is vriendelijker voor het milieu, maar ook voor jezelf, vindt oprichtster Veerle Lamoen. Want traag reizen - boeken lezen of mijmerend door het raam kijken - gomt stress weg. Het bureau heeft de treinreis tot in de details geregeld en staat stand-by bij problemen. In het aanbod zitten onder meer citytrips naar Wenen of een rondreis door Italië langs Cinque Terre en Turijn. ergensonderweg.be Treinreizen zouden je veel tijd en geld kosten. Een korte zoektocht op Trainline - ook wel de booking.com van de treinreizen genoemd - leert dat dat vooroordeel niet altijd klopt. Zo vonden wij een retourtje Berlijn in vakantiemaand juli voor 91 euro. De reistijd bedraagt 6u45, onderweg stap je één keer over in Keulen en je reist in een trein met stopcontact en wifi. Op tijd boeken is de boodschap: hoe vroeger je een ticket vastlegt, hoe lager de prijs. trainline.com De Britse journaliste Monisha Rajesh bundelde vijftig Epic Train Journeys in een koffietafelboek. Ze schrijft onder meer voor The Guardian en dit is haar derde publicatie over treinreizen. Budgetvriendelijke dagtrips, luxetreinen of culinaire avonturen: dit boek verzamelt in bijna driehonderd pagina's de meest uiteenlopende routes, geïllustreerd met dromerige beelden van voorbijglijdende landschappen. Epic Train Journeys, uitgeverij Gestalten, 39,90 euro.