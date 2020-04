Spanje heeft op dit moment (nog) niet beslist om geen toeristen het land binnen te laten komende zomer. Dat bevestigt de Spaanse ambassade in Brussel, die daarmee een verklaring van Vlaams minister-president Jan Jambon corrigeert.

Jambon zei dat hij 'begrepen had dat Spanje in juli en augustus geen toeristen zou toelaten'. Het ligt dus niet alleen aan de Belgische overheid of Belgen al dan niet op reis zullen kunnen gaan in de zomer, legde hij uit. 'Fake news', zegt woordvoerder Pierre Fivet van ABTO, de federatie van touroperators in België.

'De verklaring van Jambon veroorzaakt deining. Veel mensen nemen nu ongerust contact op met ons.' Fivet toont begrip dat de minister-president op tv 'in the heat of the moment' iets verkeerd heeft gezegd, maar benadrukt dat de info niet klopt. 'Het zou gaan om 'fake news' afkomstig van een Spaanse oppositiepartij', aldus Fivet. Bij de Spaanse ambassade in Brussel luidt het dat de Spaanse minister van Toerisme heeft gezegd dat er 'verschillende scenario's bestudeerd worden', maar dat 'op dit moment geen beslissing is genomen om de grenzen te sluiten'.

Jambon zei dat hij 'begrepen had dat Spanje in juli en augustus geen toeristen zou toelaten'. Het ligt dus niet alleen aan de Belgische overheid of Belgen al dan niet op reis zullen kunnen gaan in de zomer, legde hij uit. 'Fake news', zegt woordvoerder Pierre Fivet van ABTO, de federatie van touroperators in België. 'De verklaring van Jambon veroorzaakt deining. Veel mensen nemen nu ongerust contact op met ons.' Fivet toont begrip dat de minister-president op tv 'in the heat of the moment' iets verkeerd heeft gezegd, maar benadrukt dat de info niet klopt. 'Het zou gaan om 'fake news' afkomstig van een Spaanse oppositiepartij', aldus Fivet. Bij de Spaanse ambassade in Brussel luidt het dat de Spaanse minister van Toerisme heeft gezegd dat er 'verschillende scenario's bestudeerd worden', maar dat 'op dit moment geen beslissing is genomen om de grenzen te sluiten'.