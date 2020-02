Joker Reizen gaat een partnerschap aan met BOS+, een organisatie die zich inzet voor bosbehoud en -ontwikkeling in Vlaanderen en de wereld.

Iedereen die een vliegticket, groepsreis of individuele rondreis boekt bij Joker, ontvangt via e-mail een verzoek om de CO2-uitstoot van zijn/haar vlucht te compenseren via BOS+. Op die manier worden jaarlijks enkele tienduizenden Vlamingen aangespoord om de milieu-impact van hun vliegverkeer te verminderen, meldt de Belgische reisorganisatie.

Joker biedt klanten die compensatiemogelijk al sinds 2006 aan. Tot 2019 werkte Joker hiervoor samen met Greenseat. Nu kiest de reisorganisatie bewust voor BOS+. 'Via de CO2-calculator Treecological kan je de directe én indirecte CO2-uitstoot van je reis berekenen en vervolgens correct compenseren. Bovendien is hun rapportage over de aanleg van bossen transparant en wetenschappelijk onderbouwd. Het is een sterke, Belgische organisatie die erin slaagt een heel complex verhaal zeer duidelijk te brengen. Dat is belangrijk om klanten te overtuigen om de stap naar CO2-compensatie te zetten', zegt Greet Huybrechts, duurzaamheidscoördinator bij Joker Reizen.

Bomen zijn echte koolstofreservoires

Sinds de lancering van Treecological in 2014-2015 heeft BOS+ al meer dan dertig hectare nieuwe bossen aangeplant in Ecuador. 'Bos is een toptechnologie om ons klimaat te regelen. Ze nemen CO2 op en leggen het voor jaren vast. De koolstof zit in het hout, de bladeren van bomen en in de bodem. Bossen zijn daarom echte koolstofreservoirs. Een deel van onze broeikasgasuitstoot kan je dus compenseren door het bebossen van gronden', aldus Bart Carlier, persverantwoordelijke bij BOS+. 'Het is van cruciaal belang dat we zo duurzaam mogelijk omgaan met transportmiddelen. Joker heeft dat goed begrepen: ze moedigt haar klanten onder andere aan om de trein te nemen in plaats van het vliegtuig.'

Een (sub)tropisch woud slaat gemiddeld tot drie keer meer CO2 op per hectare dan een bos in Vlaanderen. BOS+ werkt nieuwe bebossingsprojecten uit in Zuid-Amerika, Afrika en in Vlaanderen.

