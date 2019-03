Tourist speelt toerist: 'Ik hoop dat ik de liefde voor Antwerpen aan mijn kinderen kan doorgeven'

Johannes Faes - aka Tourist LeMC - ademt Antwerpen, niet alleen door zijn taal en songteksten maar ook privé. Hij deelt zijn onverbloemde passie voor 't Stad.

Faes is - zoals elke echte Antwerpenaar - verliefd op zijn stad. De song OLV is zelfs een regelrechte ode aan de Onze-Lieve-Vrouwe- kathedraal. 'Van welke kant je Antwerpen ook binnenrijdt, ze verwelkomt je. De Boerentoren en de kathedraal vormen samen dé skyline van België. Iedereen is verknocht aan z'n thuis, en als die Antwerpen heet, is dat een meerwaarde. Redelijk chauvinistisch, ja. Als ze me in het buitenland vragen waar ik vandaan kom, zeg ik eerst Antwerpen, pas daarna België. Mocht mijn moedertaal Algemeen Nederlands zijn geweest, had ik daarin gezongen, maar ik ben toch blij met mijn Antwerpse tongval. AN komt onnatuurlijker over, zeker als je er, zoals sommige mediafiguren, te ver in gaat en ook de hardere 'G' gaat gebruiken zoals in Holland, daar krijg ik de kriebels van.'

