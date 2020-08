Reizen naar Indonesië zijn nog niet voor binnenkort.

Indonesië weert nog tot eind dit jaar buitenlandse toeristen, vanwege de coronapandemie. In de plaats daarvan hoopt minister van Investeringen Luhut Pandjaitan om het binnenlands toerisme aan te zwengelen. Dat zei hij donderdag op een virtueel forum met zakenmensen. Het is nog onduidelijk wat dit bekent voor de plannen van de regionale autoriteiten op vakantie-eiland Bali, om half september weer toeristen toe te laten.

Al sinds maart zijn toeristen uit het buitenland niet meer welkom in Indonesië, dat bijzonder zwaar wordt getroffen door het virus. Op de archipel zijn al ruim 133.000 besmettingen geregistreerd, en 6.000 mensen bezweken aan de gevolgen van COVID-19.

