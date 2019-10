Deze steden moet je volgens Lonely Planet in 2020 bezoeken

2. Washington D.C. in de VS

Waarom? In 2020 is het negentiende amendement bij de Amerikaanse Grondwet honderd jaar oud: het amendement waarmee vrouwen kiesrecht kregen. En die gebeurtenis zal centraal staan in de vele musea die de Amerikaanse hoofdstad rijk is. Bovendien kiezen de Amerikanen komend jaar een nieuwe president. Kortom: Washington D.C. zal in 2020 volop in de belangstelling staan.