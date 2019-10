Deze regio's moet je volgens Lonely Planet in 2020 bezoeken

1. Zijderoute door Centraal-Azië

Waarom? Eeuwen geleden was de regio rijk door de handel en reizigers die er doorheen trokken. Nu staan Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan opnieuw in de belangstelling bij reizigers. De inwoners van de meeste landen in de wereld kunnen tegenwoordig zonder visum naar deze landen reizen en investeringen in openbaar vervoer en infrastructuur maken het reizen er een stuk aangenamer. Maar de belangrijkste reden om deze route af te leggen is natuurlijk de overweldigende natuur, historische orientaalse steden en de kleurrijke bazaars.