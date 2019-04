25 van de langste stranden ter wereld

Houd je van lange strandwandelingen? List25 maakte een handig overzicht van deze 25 eindeloos lange stranden.







1. Praia do Cassino in Brazilie © Gaiam, Wikicommons Dit strand in het zuiden van Brazilie is met een lengte van zo'n 250 kilometer het langste ter wereld.







2. Padre Island Beach in Texas, VS © iStockphoto Het 182 kilometer lange Padre Island Beach staat bekend om zijn mooie witte zand waarin verschillende soorten schildpadden leven.







3. Ninety Mile Beach in Victoria, Australie © Ronio, Wikicommons Een ononderbroken 150 kilometer (90 mijl) lang stuk kustlijn van zand en riffen.







4. Cox's Bazar in Bangladesh © Wikicommons Dit 120 kilometer lange strand is veel groter dan de stad met dezelfde naam en is zeer populair bij lokale inwoners. Toeristen komen er nauwelijks.







5. Grand Strand in South Carolina, VS © iStockphoto Dit honderd kilometer lange strand loopt tussen Little River en Georgetown en wordt door zo'n 10 miljoen strandgangers per jaar bezocht. Maar omdat het zo uitgestrekt is valt er altijd wel een rustig plekje te vinden.







6. Novillero Beach in Nayarit, Mexico © iStockphoto Met een lengte van 90 kilometer is dit het langste strand in Mexico. Het is bovendien bijzonder breed: een halve kilometer.







7. Ibeno Beach in Nigeria © Skarfmacarone, Wikicommons Misschien geen voor de hand liggende bestemming, Nigeria, maar dit 90 kilometer lange witte strand is een schitterende plek voor snorkelaars, zwemmers en beoefenaars van andere watersporten.







8. Ninety Mile Beach op North Island, Nieuw-Zeeland © iStockphoto Anders dan de naam suggereert is dit strand geen 99 mijl, maar slechts 55 mijl (88 kilometer) lang. Het strand staat bekend om de zandduinen.







9. Virginia Beach in Virginia, VS © iStockphoto Met een lengte van 56 kilometer zou dit strand bij de stad Virginia Beach het langste plezierstrand ter wereld zijn.







10. Long Beach in Washington, VS © iStockphoto Dit 45 kilometer lange strand in de staat Washington is bijzonder geliefd bij de inwoners van Seattle en nabijgelegen steden in Oregon, maar ook toeristen zijn er geregeld te vinden.







11. Muizenberg Beach bij Kaapstad, Zuid-Afrika © iStockphoto Muizenberg beach wordt gezien als de oorsprong van de surfcultuur in Zuid-Afrika. Surfers hebben een zandstrand van 40 kilometer tot hun beschikking.







12. Stockton Beach in New South Wales, Australie © iStockphoto Stockton Beach heeft veel voorzieningen om het strandgasten naar de zin te maken: barbecues, picknickplaatsen, kleedkamers, voldoende parkeerplaatsen, surfschool en afgescheiden stukjes waar gezinnen met kinderen veilig terecht kunnen. Het is 32 kilometer lang.







13. Costa da Caparica in Portugal © iStockphoto Met een lengte van 30 kilometer is dit het langste strand in Portugal. Het ligt op het schiereiland Setubal.







14. Seventeen Mile Beach op Barbuda, Antigua en Barbuda © iStockphoto Dit strand is zoals de naam al zegt inderdaad 17 mijl (27 kilometer) lang en daarmee het langste strand in de Caraiben.







15. Grace Bay op de Turks and Caicos Islands © iStockphoto Een droomstrand, zo kan je dit 20 kilometer lange strand rustig noemen: zacht zand, lauw water, helderblauw water en onbedorven natuur.







16. Patara Beach aan de Turkse Riviera © iStockphoto Patara Beach is een van de langste (18 kilometer) en breedste stranden in Turkije. Zeeschildpadden leggen er hun eitjes in het zachte zand en daarom is het een beschermd gebied.







17. Long Beach in het Pacific Rim National Park Reserve op Vancouver Island, Canada © iStockphoto Dit 16 kilometer lange strand ligt in de prachtige natuur van Vancouver Island en behoort tot de populairste surflocaties in Canada.







18. Corralejo op Fuerteventura, Spanje © iStockphoto Een van de fijnste stranden in de Atlantische Oceaan. Het 16 kilometer lange strand is zeer geliefd bij zwemmers en snorkelaars.







19. Clifton Beach bij Karachi in Pakistan © M.ifran44, Wikicommons Dit lange (16 kilometer) en brede zandstrand is zeer populair bij de Pakistani.







20. Wasaga Beach langs de Nottawasaga River in Ontario, Canada © iStockphoto Dit 14 kilometer lange strand langs de Nottawasaga River is het langste zoetwaterstrand in de wereld. Je kan er fijn wandelen en zwemmen in het warme en heldere water.







21. Long Beach op het eiland Palawan, Filippijnen © iStockphoto 14 kilometer lang wuivende palmbomen en een ongerepte kustlijn: dat is dit strand op Palawan.







22. Diani Beach ten zuiden van Mombassa in Kenia © iStockphoto Dit 10 kilometer lange strand behoort tot de meest geliefde in Oost-Afrika. Dat is ook niet zo raar: warm wit zand, koralen, lauw helder water en een schitterende natuur waar veel dieren leven.







23. Marina Beach bij Chennai, India © Karty Jazz, Wikicommons Alhoewel zwemmen bij dit 13 kilometer lange strand verboden is (de stroming is er te sterk) trekken er toch zo'n 50.000 mensen per dag naartoe.







24. Poetto op Sardinie, Italie © iStockphoto Dit strand bij Cagliari, de hoofdstad van Sardinie, behoort met zijn 8 kilometer tot de langste stranden in Italie en zelfs heel Zuid-Europa.