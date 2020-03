Aan toeristische trekpleisters zoals Angkor Wat in Cambodja, de opera van Sydney of het Tiananmenplein in China is het normaal gezien koppenlopen. Nu is er geen toeristische ziel te bespeuren. Het coronavirus jaagt zelfs op de populairste plekken ter wereld alle bezoekers weg.

Goedkope vliegtickets en de overdosis reisfoto's op sociale media hebben ervoor gezorgd dat er plekken in de wereld bestaan waar je nagenoeg nooit alleen bent. Het Chinese Tiananmenplein of de tempels van Angkor Wat in Cambodja zijn zo'n voorbeelden van plaatsen die permanent ingenomen worden door toeristen. Sinds de uitbraak van het coronavirus is het toerisme in die regio's gekelderd.

In China, waar de epidemie eind december uitbrak, zijn de toeristen al sinds weken verdwenen. Van het gigantische portret van Mao Zedong in Peking tot de Bund, de bekende oeverboulevard naast de rivier de Huangpu in Shangaï: er vallen amper buitenlandse bezoekers te bespeuren. Ook in andere Aziatische landen is het aantal Chinese toeristen met 80 à 90 procent gedaald.

Dichter bij huis, in Parijs, heeft het Louvre beslist om het aantal bezoekers te beperken. Alleen mensen die al een ticket hebben of recht hebben op gratis toegang worden toegelaten. Dat besliste het museum nadat het personeel vorige week weigerde om aan de slag te gaan uit vrees voor een besmetting.

In Italië, de zwaarst getroffen regio in Europa, is het openbare leven zo goed als stilgelegd. Scholen en bioscopen zijn toe. De sportwedstrijden die niet afgelast worden vinden plaats achter gesloten deuren.

