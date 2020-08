Buitenlandse toeristen mogen de rest van het jaar niet naar Bali komen. De gouverneur van het Indonesische eiland heeft plannen om Bali vanaf volgende maand te heropenen in de ijskast gezet.

Het populaire toeristengebied heropende eind juli stranden, tempels en andere trekpleisters voor binnenlandse toeristen en beloofde dat buitenlanders vanaf 11 september weer welkom zouden zijn. Dat plan is nu van tafel omdat het aantal besmettingen in Indonesië weer oploopt. Bovendien moet Jakarta het inreisverbod voor buitenlanders dat in het voorjaar van kracht werd nog intrekken.

'De centrale regering steunt de plannen om de deuren weer te openen voor internationale toeristen. Maar dat vergt zorg, voorzichtigheid, geen haast en zorgvuldige vorbereiding', aldus gouverneur I Wayan Koster. Op Bali zijn 49 mensen overleden aan het coronavirus en meer dan 4000 mensen raakten besmet. Indonesië telde bijna 6700 coronadoden en ruim 153.000 bevestigde besmettingen, maar de testcapaciteit van het land is gering en de werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk hoger.

