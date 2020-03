Toeristen in de Nederlandse provincie Zeeland moeten uiterlijk maandag hun vakantieverblijf hebben verlaten. Dit heeft de Veiligheidsregio van Zeeland vrijdag bekendgemaakt. De sluiting van de vakantieparken behoort tot de aanvullende maatregelen die de toeristische provincie treft om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Het verbod geldt voor al het toeristisch verblijf op recreatieparken, kampeerterreinen en mincampings, maar ook voor bed and breakfast, Airbnb-plekken en jachthavens. Het verbod gaat maandag om 12.00 uur in. 'We willen met nadruk de aanwezige toeristen niet overvallen, maar gelegenheid bieden om op rustige wijze te vertrekken', staat op de website Zeelandveilig.

Ook sanitaire voorzieningen op vakantieparken en kampeerterreinen gaan maandag dicht. Daarnaast geldt er een verbod op het gebruik van strandhuisjes, om te voorkomen dat grote aantallen mensen naar het strand trekken. 'De toename van het aantal bezoekers van de provincie in combinatie met de druk op de zorg baart grote zorgen', meldt de Veiligheidsregio. De maatregelen in Zeeland gelden tot uiterlijk 10 mei. 'De maatregelen grijpen zwaar in voor de toeristische sector en alle betrokken ondernemers. We begrijpen dat deze maatregelen in Zeeland pijn doen.'

