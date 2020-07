De verliezen in de toeristische sector als gevolg van de covid-19-pandemie kunnen dit jaar oplopen tot meer dan 3000 miljard dollar. Ontwikkelingslanden worden extra hard getroffen, zeggen de Verenigde Naties.

In het beste geval, het scenario waarbij de onderbreking slechts vier maanden duurt, gaat 1200 miljard (1,2 biljoen) dollar verloren in het toerisme, wat overeenkomt met 1,5 procent van het wereldwijde bruto product, stelt een rapport van Unctad, de VN-handelsorganisatie.

In een pessimistisch scenario, met een onderbreking van maximaal twaalf maanden, zou 3000 miljard dollar verloren gaan, 4,2 procent van het wereldwijde bbp.

Ruggengraat van de economie

Toerisme 'vormt de ruggengraat van de economie van veel landen en heeft in de afgelopen twintig jaar zijn activiteit meer dan verdrievoudigd, van 490 miljard dollar tot meer dan 1600 miljard', zegt de Wereldorganisatie voor Toerisme (WTO).

De verliezen die het coronavirus veroorzaakt in het toerisme, hebben een neveneffect in andere sectoren die goederen en diensten leveren die reizigers tijdens hun vakantie gebruiken, zoals eten, drinken, handwerk en amusement.

Jamaica en Dominicaanse Republiek

In het Caraïbische gebied vindt de grootste terugval plaats in Jamaica, waar het bbp 11 tot 32 procent kan dalen, en de Dominicaanse Republiek, waar het bbp 5 tot 16 procent kan dalen.

Andere landen in Latijns-Amerika die klappen krijgen volgens de WTO-modellen, zijn Colombia, Argentinië, Ecuador en Mexico, waar het verlies tot 4 procent van het bbp kan worden.

In Afrika kunnen landen als Egypte en Kenia 3 tot 10 procent van hun bbp verliezen. Dat wil zeggen dat Egypte zijn inkomen ziet dalen met meer dan 25 miljard dollar en Kenia met 9 miljard.

Thailand en Maleisië

In Azië kan Thailand 9 tot 11 procent van zijn bbp verliezen, Maleisië 3 tot 10 procent. Ook eilanden in de Grote Oceaan krijgen klappen.

Deze cijfers 'herinneren ons aan iets dat we vaak lijken te vergeten: het economische belang van de sector en haar rol als reddingsboei voor miljoenen mensen over de hele wereld', zegt Pamela Coke-Hamilton, directeur handel van de Unctad.

'Voor veel landen, zoals kleine eilandstaten, betekent een ineenstorting van het toerisme een ineenstorting van hun ontwikkelingsperspectieven. Dit kunnen we ons niet veroorloven.'

Vrouwen

In rijke landen zoals Frankrijk, Griekenland, Italië, Portugal, Spanje en de Verenigde Staten zal het toerisme ook lijden onder de coronacrisis. In Europa krijgt Kroatië de grootste klappen, met een daling van 8 tot 16 procent van het bbp.

Volgens de WTO-prognoses kan Spanje 3 tot 9 procent van zijn bbp verliezen, of 44 tot 129 miljard dollar.

De achteruitgang van het toerisme treft vooral vrouwen, zegt Coke-Hamilton. Vrouwen maken 54 procent van de beroepsbevolking in de horeca uit, in landen als Haïti en Trinidad en Tobago is dat zelfs meer dan 70 procent.

In het beste geval, het scenario waarbij de onderbreking slechts vier maanden duurt, gaat 1200 miljard (1,2 biljoen) dollar verloren in het toerisme, wat overeenkomt met 1,5 procent van het wereldwijde bruto product, stelt een rapport van Unctad, de VN-handelsorganisatie.In een pessimistisch scenario, met een onderbreking van maximaal twaalf maanden, zou 3000 miljard dollar verloren gaan, 4,2 procent van het wereldwijde bbp.Toerisme 'vormt de ruggengraat van de economie van veel landen en heeft in de afgelopen twintig jaar zijn activiteit meer dan verdrievoudigd, van 490 miljard dollar tot meer dan 1600 miljard', zegt de Wereldorganisatie voor Toerisme (WTO).De verliezen die het coronavirus veroorzaakt in het toerisme, hebben een neveneffect in andere sectoren die goederen en diensten leveren die reizigers tijdens hun vakantie gebruiken, zoals eten, drinken, handwerk en amusement.In het Caraïbische gebied vindt de grootste terugval plaats in Jamaica, waar het bbp 11 tot 32 procent kan dalen, en de Dominicaanse Republiek, waar het bbp 5 tot 16 procent kan dalen.Andere landen in Latijns-Amerika die klappen krijgen volgens de WTO-modellen, zijn Colombia, Argentinië, Ecuador en Mexico, waar het verlies tot 4 procent van het bbp kan worden.In Afrika kunnen landen als Egypte en Kenia 3 tot 10 procent van hun bbp verliezen. Dat wil zeggen dat Egypte zijn inkomen ziet dalen met meer dan 25 miljard dollar en Kenia met 9 miljard.In Azië kan Thailand 9 tot 11 procent van zijn bbp verliezen, Maleisië 3 tot 10 procent. Ook eilanden in de Grote Oceaan krijgen klappen.Deze cijfers 'herinneren ons aan iets dat we vaak lijken te vergeten: het economische belang van de sector en haar rol als reddingsboei voor miljoenen mensen over de hele wereld', zegt Pamela Coke-Hamilton, directeur handel van de Unctad.'Voor veel landen, zoals kleine eilandstaten, betekent een ineenstorting van het toerisme een ineenstorting van hun ontwikkelingsperspectieven. Dit kunnen we ons niet veroorloven.'In rijke landen zoals Frankrijk, Griekenland, Italië, Portugal, Spanje en de Verenigde Staten zal het toerisme ook lijden onder de coronacrisis. In Europa krijgt Kroatië de grootste klappen, met een daling van 8 tot 16 procent van het bbp.Volgens de WTO-prognoses kan Spanje 3 tot 9 procent van zijn bbp verliezen, of 44 tot 129 miljard dollar.De achteruitgang van het toerisme treft vooral vrouwen, zegt Coke-Hamilton. Vrouwen maken 54 procent van de beroepsbevolking in de horeca uit, in landen als Haïti en Trinidad en Tobago is dat zelfs meer dan 70 procent.