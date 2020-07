De toeristische sector aan de kust hoopt dat de nieuwe coronamaatregelen een beperkte invloed zullen hebben. Annuleringen worden tot nog toe gecompenseerd met nieuwe boekingen.

Op basis van de weersvoorspellingen verwachten Westtoer en de tien kustgemeenten een vrij druk weekend. De toeristische sector hoopt bijgevolg dat de nieuwe richtlijnen een geringe invloed zullen hebben. De logiessector aan de kust noteerde verschillende annuleringen maar ook heel wat nieuwe boekingen. Daardoor blijft een grote terugval uit. Er wordt dit weekend op verschillende plaatsen aan de kust code lichtgroen tot geel verwacht, het kan er dus druk zijn. Via de druktebarometer kunnen bezoekers de drukte aan de kust inschatten en hun plannen aanpassen.

Ondanks het wisselvallige weer sloot het kusttoerisme de voorbije maand relatief positief af. "De kust is vlakbij en zorgt ook nu voor een vakantiesfeer. Men voelt zich hier thuis en veilig", aldus Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter van Westtoer. Uit een enquête van iVox blijkt bovendien dat 18 procent van de Belgen plannen heeft om een van de komende zeven dagen naar de kust te gaan. Dat aantal ligt in de lijn van vorige weken. Westtoer roept vakantiegangers nogmaals op om de maatregelen van de federale en lokale overheid strikt na te leven. Belangrijk zijn de handhygiëne, social distancing, de contactbubbel van vijf personen en het dragen van een mondmasker.

