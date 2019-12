In de Oostenrijkse deelstaat Tirol zijn sinds zaterdag tijdelijke rijverboden van kracht op bepaalde secundaire wegen. Met de maatregel wil de regionale regering 'de massale ongewenste verkeersontduiking door files op de snelweg tijdens het vakantieseizoen' tegengaan.

Nog tot en met 13 april zijn tien stukken van secundaire wegen in beide richtingen voor doorgaand verkeer verboden op zaterdag tussen 7 en 19 uur en op zondag tussen 8 en 17 uur. Enkel lokale bewoners of automobilisten die bij lokale bedrijven of hotels moeten zijn of er vertrekken, mogen de wegen gebruiken. Het gaat om wegen in de buurt van Innsbruck en in het Wipptal.

Met de maatregel wil de regering van Tirol 'optreden tegen de massale ongewenste verkeersontduiking door files op de snelweg tijdens het vakantieseizoen', een probleem dat almaar groter wordt door 'intelligente navigatiesystemen'. 'Bestuurders op de snelweg zullen niet de mogelijkheid hebben om files te omzeilen op regionale wegen', luidt het. 'De rijverboden zijn van kracht op alle voertuigen.'

Automobilisten worden via elektronische borden gewaarschuwd en krijgen bij het uitrijden op een verboden regionale weg de kans om weer de snelweg op te gaan. De beperkingen zijn zaterdag bij de start van de kerstvakantie van kracht gegaan. Volgens de politie zijn er in de voormiddag nog maar 'heel weinig' overtredingen vastgesteld.