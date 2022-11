Tip tegen een winterdip: omring je met kleur op deze drie bestemmingen

De kleur van Klee

De Fundació Joan Miró in Barcelona brengt de expo Paul Klee y los secretos de la naturaleza. Het museum toont hoe de Duitse schilder zich liet inspireren door de natuur. Klee stond bekend om zijn kleurtechnieken en in zijn abstracte en figuratieve werken zitten bergen, planten en ander natuurmoois verstopt.

Nog tot 12 februari 2023, fmirobcn.org

Zicht op kunst

In Londen opende naast de Theems zopas het langverwachte Battersea Power Station. De indrukwekkende voormalige kolenfabriek werd getransformeerd tot hippe hub met resto’s, bars en winkels. In het complex opent midden december ook het gloednieuwe art’otel, een hotel met 160 kamers ontworpen door de Spaanse meester in kleur Jaime Hayón.

batterseapowerstation.co.uk, artotellondonbattersea.com

Woestijnarchitectuur

Vlak bij het Joshua Tree National Park in Californië zijn deze drie kleurrijke asymmetrische kubussen sinds kort te huur als vakantieverblijf. Monument House werd in de jaren negentig van de vorige eeuw ontworpen door architect Josh Schweitzer en is een grillig icoon in woestijnarchitectuur. Het was lange tijd in privébezit, maar werd recent gerenoveerd en is nu voor het eerst te huur via Homestead Modern.

homesteadmodern.com/monument-house