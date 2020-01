Tien ondergewaardeerde stadjes in Italië die je in 2020 zou moeten bezoeken

Fregene in Lazio

Wil je de drukte en hitte in Rome even ontvluchten, dan is Fregene ideaal. Het ligt op maar dertig kilometer van Rome, aan de kust. Fregene ligt in een oud bos van pijnbomen dat paus Clementius IX in 1666 liet aanleggen om het moerassige gebied - dat het toen nog was - te laten opdrogen. Sinds 1920 is het pijnboombos een nationaal monument. In 1952 koos Federico Fellini Fregene uit om enkele scenes voor zijn film 'Lo sceicco bianco' (De witte sjeik) op te nemen. De bekende regisseur trok zich geregeld terug in een villa in het kustplaatsje. Ook andere filmsterren zoals Orson Welles, en Anthony Quin had in die jaren een optrekje in Fregene.