Voor wie bij 'reizen met kinderen' aan de wildwaterbaan in een bungalowpark denkt, maar liever naar elders zou trekken zonder urenlang gehuil op de achterbank: tien tips om relatief relaxed met de minimens op avontuur te gaan.

Stel je verwachtingen bij

Je kúnt met kinderen door Alaska gaan varen met een kano of een gletsjer over skiën, zoals Kim en Jochem doen (@littlepolarexplorers), maar doorgaans gaat reizen met kinderen toch gepaard met nét iets minder vrijheid. Je fietst of wandelt minder kilometers, trekt naar minder onherbergzame gebieden, doet niet zomaar alle grotemensendingen meer die je altijd zonder nadenken deed.

Je kúnt met kinderen door Alaska gaan varen met een kano of een gletsjer over skiën, zoals Kim en Jochem doen (@littlepolarexplorers), maar doorgaans gaat reizen met kinderen toch gepaard met nét iets minder vrijheid. Je fietst of wandelt minder kilometers, trekt naar minder onherbergzame gebieden, doet niet zomaar alle grotemensendingen meer die je altijd zonder nadenken deed. 'Bespaar jezelf frustraties en teleurstellingen door je daarvan bewust te zijn', zegt Katrien. Zij en haar man Frederik zijn nog steeds de citytrippers die ze waren voor de geboorte van dochter Max vier jaar geleden, zonder te vergeten dat ze nu wél een kind hebben. 'We lopen nog steeds boekenwinkels en musea binnen, maar soms staan we na een kwartier alweer buiten. Dat maakt niet uit, we zijn blij met alle beetjes die we kunnen meepikken. Het is ónze vrije tijd, maar ook die van Max. Hoe kunnen we het voor ons alle drie leuk maken, daar komt het op neer. We zoeken zeker niet altijd de meest uitgesproken kindvriendelijke plekken op. We gaan nog steeds op restaurant, maar dan vroeg genoeg en niet te lang. Op hotel nemen we meestal een familiekamer met een apart slaapgedeelte, liefst ook met terras. Met wat tapas en wijn erbij genieten wij van de avond terwijl Max slaapt. We hebben nog maar weinig het gevoel gehad dat we iets níét konden doen omwille van Max.' Voor een kind is véél een avontuur. Een fietsvakantie met de tent langs de tuinen van tantes, ooms of vriendjes. De Thalys nemen naar Parijs en met de metro van speeltuin naar speeltuin gaan. Boodschappen doen in een vreemde supermarkt op roadtrip door Duitsland. 'Avontuurlijk reizen' hoeft niet exotisch, ver weg of wekenlang te zijn. 'Mijn dochter was zes toen we onze eerste 'trektocht' maakten in de Hoge Venen', vertelt Marijke. 'Eigenlijk was het een wandeling van tien kilometer over twee dagen gespreid. We aten onze boterhammen nog op bij de auto, wandelden een half dagje, kampeerden en wandelden de volgende dag terug naar de auto. Niks spannends aan, maar Inya vond het geweldig.' Slow travel is uitgevonden voor mensen met kinderen. Bouw tijd in om je tijd te nemen, om de kleine reizigers te laten rusten of om ze op je picknickplaats naar lieveheersbeestjes te laten speuren. 'Minder plannen is de grootste les die wij geleerd hebben', zegt Barbara, moeder van twee. 'Onze eerste fietsreis met de kinderen was naar Berlijn. Ik wou dat einddoel absoluut halen. Dat betekende elke dag fietsen, ook bij regen, als we een leuke camping vonden... Dat zou ik nu nooit meer doen. Als de kinderen zin hebben in rust, eten we een ijsje. Als de plek fijn is, dan blijven we even. Desnoods doen we daarna een stukje met de trein. Onze vakantie is het onderweg zijn, niet de bestemming.' Wees niet te dogmatisch, vindt ook fietsende vader Stijn. 'Las een pauze in wanneer de kinderen of jijzelf bekaf zijn, slaap binnen wanneer het te hard regent om je tent op te zetten. Je reist voor je plezier. Het moet plezant zijn, geen strafkamp.' Wie zegt dat je je kinderen niet kunt meenemen naar Rusland, Indonesië of Uruguay? De lange vliegreis moet je erbij nemen (tip: boek een nachtvlucht) maar eens ter plaatse verschilt het leven niet altijd zo erg van het leven hier. Ook aan de andere kant van de wereld moet een kind eten, slapen, spelen en uitgedaagd worden. Dat laatste gaat misschien zelfs makkelijker in een onbekende stad, op een strand vol rotsen en hagedissen of tussen nieuwe vriendjes met een andere taal, huidskleur of speelgoedkast. Heb je veel zin, maar net iets te weinig tijd, ervaring of moed om zelf een avontuurlijke reis uit te stippelen, dan kun je er ook gewoon eentje boeken. Family Adventure bijvoorbeeld organiseert actieve reizen (zowel in groep als individueel) voor gezinnen in Spanje en Italië. Op het programma staan onder meer canyoning, kajakken, rotsklimmen en trekkings. Ook Joker, Anders Reizen en Sawadee bieden kant-en-klare avonturen voor de hele familie aan, van een roadtrip met de camper in Europa tot een kloventocht in Oostenrijk. Er hangt een prijskaartje aan vast, maar in ruil krijg je een perfect voorbereide trip, het gezelschap van gediplomeerde gidsen en een stuk gemoedsrust. Wie op zoek is naar meerdaagse wandeltochten met kinderen - met bagagevervoer en een zeer lage deelnameprijs - kan terecht bij Great By Nature vzw. Kou, regenbuien, een paar kilometer fietsen of wandelen, elke dag een andere slaapplek: kinderen kunnen best wat aan, als er maar iets te zien of te doen is onderweg. 'Voor onze dochters Minne en Soetkin er waren, trokken mijn vrouw en ik al rond met de tent en de rugzak, en dat zijn we blijven doen', vertelt Stijn (@instadadstijn). 'We verzonnen zelf opdrachten voor onderweg waarmee ze stempels konden verdienen. De opdrachten verstopte ik 's avonds, als de meisjes sliepen, door de route al eens voor te lopen. Voor mij was het slopend, maar het was het meer dan waard.' Niet pushen of forceren is de boodschap, wél luisteren en betrekken. Laat de kinderen meebeslissen over de bestemming of de route, verdeel de taken die onderweg moeten gebeuren en geef ze een eigen rugzak, fietstas, reisdagboek of fototoestel. 'Zelfs op onze eerste fietsreis droegen de oudste kinderen, toen acht en zeven, een stuk van de bagage', zegt Stijn, vader van drie dochters en een zoon. 'We gaven vooral volume mee, geen gewicht. Intussen dragen ze al wat zwaardere dingen. Zo krijgen ze het gevoel dat ze niet zomaar mee móéten, maar ook echt nodig zijn.' Want het is makkelijker dan je denkt. Je past je aan (tijdelijk, want ook kinderen worden groot) en vertrekt gewoon. 'Ik doe nog altijd wat ik graag doe, alleen minder ver, minder spartaans en beter voorbereid', zegt Marijke. Leen materiaal als je dat nodig hebt, en schaf geleidelijk alles aan wanneer je merkt dat de manier van reizen jullie ligt. Geef jezelf de kans om te proberen. Is de fietsreis een flop, dan maak je rechtsomkeer. Ging de wandelvakantie gepaard met gezucht en lange gezichten, weet dan dat je daar over twintig jaar om zult lachen. Viel de eerste poging 'avontuurlijk reizen' tegen, dan doe je een nieuwe, of gewoon weer iets helemaal anders. Het internet puilt uit van de praktische tips & tricks voor wie wil (blijven) fietsreizen, hiken, roadtrippen of backpacken met kinderen. Een beetje googelen en je hebt zo een Excelletje vol blogs, fora en websites van vaders en moeders die hun ervaringen willen delen. Zoals Bart Caers (caersbart.be), een avonturier die in zijn jongere jaren trektochten deed in alle vijf de continenten en nu zijn twee wilde dochters mee op bivaktocht neemt. Of Laure en Ulrike (2travelmoms.com), die hun kinderen als baby al mee naar Japan, op sledetocht of uit kamperen namen. Wil je gerustgesteld worden dat je avontuurlijke en sportieve leven niet gedaan is als je kinderen krijgt, surf dan naar de blog van Joni en Eric (taffelberg.wordpress.com).