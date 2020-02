De immer veranderende metropool maakt zich stilaan op voor de zomerspelen, maar ook hotspots verkennen is er een Olympische discipline. Ruim zeventig tips van Belgische Tokyo-kenners helpen je aan een gouden medaille.

Junko Kawada, chef-kok: baat in Antwerpen het sushirestaurant Ko'uzi uit.

...

1. Ukai ToriyamaEen erg mooi gelegen restaurant, te midden van de bergen en het groen. Je eet er op houtskool gegrilde kip in kleine traditionele privévilla's in een Japanse tuin. (Junko Kawada)3426 Minami-asakawa-cho Hachioji City. ukai.co.jp2. Waketoku-yamaKlassieke Japanse Kaiseki-keuken met een Michelinster. De chef moet het niet hebben van dure ingrediënten, maar transformeert eenvoudige producten in uitstekende gerechten. (Junko Kawada)5 Chome-1-5 Minamiazabu, Minato-ku. waketoku.com3. Cafe HoffNew York style restaurant, zowel qua menu als interieur. Tussen twee metrostops is het net iets minder toegankelijk en dus ideaal voor BJ's of Bekende Japanners. Mijn vrouw staat er achter de bar en de espressomachine, zeker een bezoekje waard dus. (Rob Walbers)2 Chome-11-11 Hatsudai, Shibuya-ku. hoff-restaurant.com4. Frau KrummEen Japanse bakkerij, om de soms bizarre, maar altijd lekkere Japanse versie van Europese patisserie te proeven. (Martijn van Pieterson)1 Chome-16-20 Ebisu, Shibuya-ku. fraukrumm.com5. LocaleKwalitatieve seizoensgebonden gerechten, waarbij groenten centraal staan en de Californische chef Katy Cole vertrekt van wat haar netwerk van Japanse bioboeren en slagers aanlevert. (Steven Schenk)1 Chome-17-22 Meguro, Meguro-ku. locale.tokyo6. Robot RestaurantErg toeristisch, maar voor een eerste keer de moeite. Ik heb zelden zo veel neon en kitsch bij elkaar gezien. Boven is er een bar met fantastische schelpstoelen, beneden de robotshow. (Patrick Olyslager)1 Chome-7-7 B2F, Kabukicho, Shinjuku-ku. shinjuku-robot.com7. TorishikiEen zaak waar ze tot in perfectie kip grillen op binchotan charcoal. Deze yakitori wordt al jaren geprezen en valt erg moeilijk te reserveren. (Paul Morel)2 Chome-14-12 Kamiosaki, Shinagawa-ku.8. Yakumo SaryoDineren in het meest waanzinnige interieur, van architect Shinichiro Ogata. Een zaak van designstudio Simplicity, telkens weer een bron van inspiratie voor ons eigen atelier. (Paul Morel)3 Chome-4-7 Yakumo, Meguro-ku. yakumosaryo.jp9. HinatomaruStaande sushibar met fantastische prijs-kwaliteit. Je eet top-nigiri voor een betaalbare prijs en staat na 30 minuten weer buiten, een ervaring rijker. (Paul Morel)1-20-3 Asakusa, Taito-ku.10. ButagumiInternationaal berucht bij chefs en foodies, voor tonkatsu (gepaneerde en gefrituurde varkenskotelet, red.). De aged fatty pork cutlet, perfect gepaneerd in panko, met een fris yuzu witbiertje blijft een absolute favoriet. (Paul Morel)2 Chome-24-9 Nishiazabu, Minato-ku. facebook.com/butagumi11. AfuriNoodles met een hint van yuzu. De tantanmen ramen is hier super. Probeer ook de frisse whisky-highball met yuzuschil. (Paul Morel)1 Chome-1-7 Ebisu, Shibuya-ku. afuri.com12. The HangarPrachtige locatie aan het water met plaats voor zes, het voelt aan als private dining. De chef maakt slechts een menu, recht onder je neus. Met goeie sakekaart en beneden een kunstgalerij. (Paul Morel)1 Chome-14-6 Kamimeguro, Meguro-ku. facebook.com/hangar.tokyo13. Itasoba KaoriyaSoba noodle-restaurant in heel gezellige setting. Gezond, lekker en traditioneel. (Raf Maes)4 Chome-3-10 1F Ebisu, Shibuya-ku.14. Sushi YaIn Ginza liggen alle goeie (sterren) sushirestaurants. Deze chef werkte bij toppers als Kanesaka en Saito. Gelimiteerde zitjes bij de keuken maken er een persoonlijke en speciale ervaring van. (Raf Maes)6 Chome-4-16, Hanatsubaki Bldg, 2 Ginza, Chuo-ku.15. Tempura Kondo in GinzaChef Fumio Kondo is een legende in Tempuraland. Hij gebruikt enkel de hoogste kwaliteit van groenten en vis, gefrituurd tot in de perfectie. (Raf Maes)5 Chome-5-13 9F Ginza, Chuo-ku.16. GonpachiBeroemd dankzij een actiescene uit Quentin Tarantino's Kill Bill I, met op het menu het gros van de Japanse keuken: van soba noodles en gegrilde wagyu tot dashi, sushi en tempura. (Ségolène Jacmin)1 Chome-13-11 Nishiazabu, Minato-ku. gonpachi.jp/nishi-azabu17. Yakitori ImaiJapanse koks zijn meesters in het bereiden van kip, meestal op spiesjes boven een houtskoolvuur. Als chef en buddy Gert De Mangeleer langskomt, probeer ik altijd een Yakitori-bezoek in te lassen. Dit is een van onze favorieten. (Bernard Catrysse)3 Chome-42-11 Jingumae, Shibuya-ku. yakitoriimai.jp/18. FlorilègeGedurfde Japans-Franse keuken met ingrediënten van prima kwaliteit en een redelijke prijs voor een sterrenrestaurant. Je kunt er rond de open keuken genieten van het spektakel. (Bernard Catrysse)2 Chome-5-4 Jingumae B1, Shibuya-ku. aoyama-florilege.jp1. Bar BenfiddichKleine, sfeervolle bar in het drukke Shinjuku. Zoals bij de meeste goede zaken in Japan laat je je best leiden door wat de bartender je aanbeveelt. (Bernard Catrysse)1 Chome-13-7 Nishishinjuku, Shinjuku-ku.2. Alfie Jazz HouseHeerlijke jazzbar met live muziek verscholen in een klein donker gebouw naast Azabu Keisatsu (politiekantoor). Prima om te ontspannen na een drukke dag in Tokyo. (Bernard Catrysse)6 Chome-2-35 Roppongi, Minato City. alfie.tokyo/3. Bar TrenchDeze bar in een achtersteegje kent z'n klassiekers, maar is even behendig in het mixen van meer experimentele en toch uitgebalanceerde cocktails. (Ségolène Jacmin)1 Chome-5-8 Ebisunishi, Shibuya-ku. small-axe.net/bar-trench4. Bar MarthaEen plek om te praten en muziek te beluisteren met - voor de liefhebbers - een goede sigaar, in een geheimzinnige setting. (Paul Morel)1 Chome-22-23 Ebisu, Shibuya-ku. martha-records.com/martha/5. Gem By MotoToffe sakebar in Ebisu. (Paul Morel)1 Chome-30-9 Ebisu, Shibuya-ku. gembymoto.gorp.jp/6. Beer LupulinBar en restaurant op de derde verdieping van een onooglijk flatgebouw, en ook de cateraar bij ons huwelijk. Gespecialiseerd in Japanse sterke drank, wijn en bier van kleine producenten en seizoensgebonden keuken. (Johannes Berry)3f, 6 Chome-7-7 Ginza, Chuo-ku. Instagram: @lupulinbeer7. LanterneEen hippe versie van de traditionele izakaya (Japanse tapasbar). Beetje moeilijk te vinden door de ligging op -1, maar net daardoor nog een min of meer goed bewaard geheim. Enkel hier drink je een Japanse shochu (populaire drank op basis van sake) met vlierbloesem. (Rob Walbers)3 Chome-5-3 Nishihara, Shibuya-ku. lanterne.jp8. Bar CallasEen klein gezellig cafeetje, vroeger het atelier van een vioolbouwer - de eigenaar van de bar. Boven zijn er maandelijks 'huiskamerconcerten', beneden drink je rustig iets aan de bar. (Rob Walbers)2 Chome-45-21 Tomigaya, Shibuya-ku. callastokyo.com/9. New York BarDrinks with a view op de 52ste etage van het Park Hyatt Tokyo, bekend uit de film Lost in Translation. Een tikkeltje cliché, maar de plek spreekt nog steeds tot de verbeelding. (Raf Maes)3 Chome-7-1-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku. restaurants.tokyo.park.hyatt.co.jp/nyb.html10. Gen YamamotoVoor een speciale cocktailervaring. Japanse crafstmanship op zijn best met natuurlijke ingrediënten en visueel ook de moeite. Je kan er zelfs een cocktailtasting nemen. (Raf Maes)1 Chome-6-4 Azabujuban, Minato-ku. genyamamoto.jp/bar_tokyo/English.html11. JBS bar (Jazz Blues Soul Bar)Fantastische audio- en whiskybar in hartje Tokyo. Telkens we er kwamen, draaide er - ondanks meer dan 10000 exemplaren - steeds dezelfde plaat. Mr Kobayashi, die de bar 7/7 in z'n eentje runt, gaf toe dat hij een dertigtal favorieten heeft die hij letterlijk grijs draait. (Patrick Olyslager)1 Chome-17-10 2F, Dogenzaka, Shibuya-ku.1. Mugimaru 2In een doorsnee Japans huis, met een schuine vloer en een kat, serveert een oude dame bier, wijn, koffie en thee, of wat zij denkt dat je nodig hebt, wellicht manj? - traditioneel Japans gebak en hun specialiteit. Mik op de tafel voor twee onder de Mount Fuji-poster. (Johannes Berry)5 Chome-20 Kagurazaka, Shinjuku-ku. mugimaru2.com2. Sakurai Japanese Tea ExperienceDe thee-ervaring op zijn best, met de beste kwaliteit en service in een fantastisch interieur. (Paul Morel)Spiral Building 5F, 5 Chome- 6-23 Minamiaoyama, Minato-ku. sakurai-tea.jp3. FuglenOverdag een koffiezaak, 's avonds een cocktailbar. 's Morgens ga ik er werken, om aan het eind van de dag nog even binnen te springen voor een espresso-martini of koffie-infused gin tonic. (Paul Morel)1 Chome-16-11 Tomigaya, Shibuya-ku. fuglen.com/4. Koffee MameyaKoffie op zijn Japans, gecureerd tot op de boon. Prachtig! (Raf Maes)4 Chome-15-3 Jingumae, Shibuya-ku. koffee-mameya.com/5. G*P Coffee RoasterMet voorsprong de beste koffie in Tokyo. Je kan zelf muziek selecteren uit de vintage platencollectie, aan de muur hangt werk van Rob Walbers. Een absolute aanrader! (Rob Walbers)2-28-4 Honmachi, Shibuya-ku1. VendorJapans mannenmodelabel van de eigenaars van Nonnative, een ander bekend streetwearmerk. (Raf Maes)1 Chome-23-14 Aobadai, Meguro-ku. vendor.co.jp2. VisvimHeel sterk modelabel van Hiroki Nakamura met focus op craftsmanship en high end Japanse stoffen en technieken. Er zijn twee locaties. F.I.L., het goedkopere broertje, zit in Shibuya. (Raf Maes)5 Chome-10-1 GYRE 2F, Jingumae, Shibuya-ku en 1 Chome-22-1 Aobadai, Meguro-ku. Voor F.I.L.: 5 Chome-9-17 B1 Jingumae, Shibuya-ku. visvim.tv3. Maidens ShopMooie multimerkenwinkel met mannenkleding en -accessoires met oog voor authenticiteit. De winkel daar naast, Well-Made by Maidens, verkoopt high-end workwear. (Segolène Jacmin)2 Chome-19-12, Jingumae, Shibuya-ku. shop.maiden.jp/store/4. The Reracs Fitting HouseDe showroom van mijn favoriete Japanse kledingmerk, dat stilaan de wereld verovert. Niet goedkoop maar duurzaam, zodat stuks meerdere seizoenen meegaan. (Rob Walbers)206 Villa Bianca, 2 Chome33-12, Jingumae, Shibuya-ku. thereracs.net5. NanamicaEigenaar Eiichiro is een gekende Japanse ontwerper, die zich vooral laat inspireren door zijn zeilhobby. Onze collectie ligt er tussen Japanse topmerken. (Patrick Olyslager)26-13 Sarugakucho, Shibuya-ku. nanamica.com6. H Beauty & Youth by United ArrowsSpeciale divisie van de cult-keten United Arrows met in de kelder een heuse pizzeria. En: vanaf volgende winter gaan ze enkele exclusieve Howlin'-stukken verkopen. Zotte retail zoals het alleen maar kan in Japan. (Patrick Olyslager)3 Chome-14-17, Minamiaoyama, Minato-ku. store.united-arrows.co.jp/shop/hby/7. IsetanGrootwarenhuis en een waar instituut, we zijn trots dat onze collectie hier te vinden is. Er gewoon even door lopen loont al de moeite, en vergeet ook de food hall niet. (Patrick Olyslager)3 Chome-14-1 Shinjuku, Shinjuku-ku. isetan.mistore.jp8. Deus ex Machina Residence of ImpermanenceEen concept store met een bar en een restaurant in hipsterwijk Shinjuku. Als het weer het toelaat kun je heerlijk buiten in de zon zitten. (Paul Morel)3 Chome-29-5 Jingumae, Shibuya-ku. deuscustoms.com9. AkinoEen kleine boetiek met een unieke atmosfeer en selectie van merken, net naast Shinjuku park. Gesloten bij regen. (Izumi Hongo)5 Chome-3-14, Sendagaya, Shibuya-ku.10. Cosmic WonderJapans modemerk dat hoogwaardige natuurlijke materialen combineert met kunstzinnige uniseks varianten op traditionele Japanse kledij. (Steven Schenk)5 Chome-18-10 Minamiaoyama, Minato-ku. cosmicwonder.com1. J'antiquesEen prachtige vintagewinkel met een indrukwekkende selectie meubels en kleren van de jaren '40 tot '90 en recentere stukken met een westers tintje. Erg inspirerend! (Merel Hart)2 Chome-25-13 Kamimeguro, Meguro-ku.2. BerberjinAl meer dan twintig jaar de specialist in Amerikaanse vintage uit de jaren vijftig tot negentig en zelfs ouder, van betaalbaar tot duur. (Segolène Jacmin)3 Chome-26-11, Jingumae, Shibuya-ku. berberjin.com/3. ToroKwaliteitsvolle vintage uit de Verenigde Staten en Europa, met zowel oudere als nieuwere stuks. Eerder duur, maar het personeel is enorm vriendelijk. (Ségolène Jacmin)1 Chome-2-10 Jingumae, Shibuya-ku. facebook.com/torovintage, Instagram: @torovintageclothing4. Santa MonicaEen grote selectie casual basics en meer vrouwelijke items, grotendeels uit de jaren tachtig en redelijk betaalbaar, verspreid over in totaal zes winkels in Tokyo. (Segolène Jacmin)4 Chome-25-5 Jingumae, Shibuya-ku.5. Red WoodZowel vintage als nieuwe kleding, accessoires en schoenen in een nogal mannelijke westerse workwear-stijl. (Segolène Jacmin)3-1, 1F, Uguisudanicho, Shibuya-ku. redwoodweb.net/1. Akio Nagasawa GalleryGalerij van Akio Nagasawa, uitgever en verdeler van namen als Daido Moriyama en William Klein, van wie je dan ook expo's kunt verwachten. Het ligt een beetje verscholen in een doorsnee flatgebouw. Geen lange wachtrijen dus, je hebt de hele ruimte vaak voor jezelf. (Rob Walbers)4 Chome-9-5 Ginza, Chuo-ku. akionagasawa.com/en/2. Nadiff A/P/A/R/T + MEMPrima fotoboekenwinkel en goede galerie. (Martijn van Pieterson)1 Chome-18-4 Ebisu, Shibuya-ku. nadiff.com, mem-inc.jp3. Photobook Diner MegutamaHier kun je de collectie van meer dan 5000 fotoboeken van fotohistoricus Lizawa Kitaro vrij inkijken bij een kop koffie, thee of een heerlijke organische maaltijd. (Martijn van Pieterson)3 Chome-2-7 Higashi, Shibuya-ku. megutama.com4. Tokyo Photographic Art Museum (TOP)Een must-visit voor elke fotografieliefhebber met een geweldige collectie historische en hedendaagse fotografie en interessante tentoonstellingen, over drie verdiepingen. (Martijn van Pieterson)Yebisu Garden Place, 1 Chome-13-3 Meguro-ku. topmuseum.jp5. Toto Gallery MaEen galerie die zich specialiseert in architectuur met heel wat tentoonstellingen van gekende en opkomende namen. (Izumi Hongo)1 Chome-24-3, Minamiaoyama, Minato-ku. jp.toto.com6. Hara Museum of Contemporary ArtEen mooi voorbeeld van Japanse vroegmoderne architectuur, met een sterke verzameling fiftieskunst, zoals Yayoi Kusama, Jackson Pollock en Mark Rothko. Het menu van het Café d'Art van het museum weerspiegelt het thema van de lopende expo. (Steven Schenk)4 Chome-7-25 Kitashinagawa, Shinagawa-ku. haramuseum.or.jp7. PostBoekenwinkel en galerie met telkens een focus op slechts één unieke uitgever. We exposeren hier eind 2020, begin 2021 met de Gentse uitgever Art Paper Editions. (Johannes Berry)2 Chome-10-3 Ebisuminami, Shibuya-ku. post-books.info8. The Gallery DistrictVoor de grote concentratie aan galerijen met hedendaagse kunst. Complex 665 huist er drie heel goede zoals de Taka Ishii Gallery die focust op fotografie, met grote namen als Daido Moriyama en Nobuyoshi Araki. (Raf Maes)6 Chome-5-24 Roppongi, Minato-ku. takaishiigallery.com9. Nezu Art MuseumKleine groene oase in hartje Tokyo, vlakbij de luxeshops van Omotesando. De privécollectie bevat verfijnde premoderne Japanse kunst- en gebruiksvoorwerpen, schilderijen en beeldhouwwerk. Ook ideaal voor wie een Japanse theeceremonie wil bijwonen. (Bernard Catrysse)6 Chome-5-1 Minamiaoyama, Minato-ku. nezu-muse.or.jp10. Daikanyama Tsutaya BooksBoekenwinkel met bibliotheekallures waar je koffie kunt drinken, rustig werken en lezen. Dankzij de grote ramen blijf je in contact met de buitenwereld: een mooie tuin met veel bomen. (Merel Hart)17-5 Daikanyama T-Site, Sarugakucho, Shibuya-ku. store.tsite.jp/daikanyama/english/1. Tsukishima Monja streetIn België is 'Okonomiyaki' (Japanse hartige pannenkoek, red.) momenteel hot, Monja is de lokale variant, typisch voor Tokyo. Erg leuk om er zelf mee aan de slag te gaan. (Junko Kawada)Tsukishima 1-8-1, Chuo-ku. monja.gr.jp/2. Harajuku 'Cat street' en Ura-HarajukuDit zijn geen hoofdstraten, maar achtersteegjes - 'ura' betekent 'achter'. Je vindt er kleine en originele conceptstores, vintage winkels, cafés en galerieën. Ik hou van de ambachtelijke, creatieve en meer uitdagende sfeer, zonder grote ketens. (Junko Kawada)5 Chome-10-10 Jingumae, Shibuya-ku.3. KuroisoStadje op anderhalf uur rijden van Station Tokyo, met leuke café's, bakkerijen, restaurants en culturele activiteiten. Ik ontwierp er de gordijnen voor de recent gebouwde stadsbibliotheek. (Izumi Hongo)JR Kuroiso station.4. Nakameguro en DaikanyamaOfwel: het Brooklyn van Tokyo. Heel fijne buurten met een mix van coole independent stores, galeries en restaurantjes, en een oase van rust in het altijd hectische Tokyo. (Raf Maes)JR Naka-Meguro Station 5. Kappabashi StreetHet Tokyo Kitchen District. Je vindt er de ene winkel na de andere met Japanse keukenspullen die je bij ons niet kunt verkrijgen. Gevaarlijk voor de portemonnee. (Raf Maes)3 Chome-18-2 Matsugaya, Taito-ku, tussen Ueno en Asakusa.6. TomigayaHippe buurt in Shibuya-ku met kleine originele shops die nauw samenwerken. Zo hield de coffeeshop onlangs een event met cocktails, brood van de bistrobakkerij en kaas van het lokale kaasatelier. (Bernard Catrysse)Metrohalte JR Yoyogi-Koen.1. Kyu Asakura KejutakuEen mooi klein stadspark vol bloemen en bomen waar je een schitterend oud Japans huis kunt bezoeken. Toen ik er was, waren er amper bezoekers. (Merel Hart)29-20 Sarugakucho, Shibuya-ku. city.shibuya.tokyo.jp/eng/est/asakura 2. Gotokuji-tempelVolgens de legende redde een kat hier het leven van een leenheer. In de tempel en tuinen staan honderden beeldjes van maneki neko, gelukskatjes die de bezoekers wenken met hun pootje. (Luk Van Haute)2 Chome-24-7 Gotokuji, Setagaya-ku.3. KaiseiteiNeem aan de kattentempel de Setagaya-lijn naar terminus Shimotakaido, een van de tientallen dorpjes die samen Tokyo vormen. In het treintje ben je ver weg van de drukke metropool, en in de buurt van het station ligt de gezellige izakaya (Japans voor pub) Kaiseitei, waar de hartelijke uitbater je bij zijn hapjes een persoonlijke selectie Belgisch bier aanbiedt. Het smaakt er beter dan in zo'n Belgian Beer Café. (Luk Van Haute)1 Chome-1-13 Shimotakaido, Suginami-ku.4. Natsume Soseki Memorial MuseumSoseki (1867-1916) is de auteur van romans als Kokoro, De poort en Ik ben een kat en na ruim een eeuw nog bijzonder populair. Op de originele locatie is de kamer gereconstrueerd waar Soseki de laatste negen jaar van zijn leven woonde en schreef. (Luk Van Haute)7 Wasedaminamicho, Shinjuku-ku. soseki-museum.jp5. Suijobus (Sumida river cruise)Een andere manier om Tokyo te ontdekken en veel beter dan gewoon de metro te nemen. De cruise vertrekt vanuit het toeristische gebied Asakusa en eindigt in Odaiba (de zeekant). (Junko Kawada)suijobus.co.jp/en/6. Meiji Jingu Gaien Icho NamikiHet park is bekend om de Ginkgo Avenue met gele herfstbladeren; de mooiste en meest ontspannende buurt in het drukke Tokyo. Hier vind je ook leuke terrasjes, niet altijd gebruikelijk in Japan. (Junko Kawada)1, Minato-ku. meijijingugaien.jp/english/