Thomas Cook biedt niet langer skivakanties aan. De touroperator wil zich voortaan focussen op zijn kernactiviteiten, zoals vliegvakanties en exotische reizen. 'Bij skivakanties zijn er meer externe factoren die je niet in de hand hebt', luidt het.

De skilatten aanbinden zal je niet meer kunnen doen met Thomas Cook, zo schrijft Het Laatste Nieuws. Woordvoerster Leen Segers bevestigt het nieuws en stelt dat het om een strategische beslissing gaat die enkele maanden geleden werd genomen. De corebusiness van Thomas Cook bestaat uit vliegvakanties, exotische reizen, cruises en inspiratiereizen. Klanten kunnen er verblijven in de eigen hotels en hebben een reisleider ter beschikking die hen kan helpen bij eventuele problemen. 'Je kan alles beter opvolgen en ervoor zorgen dat het voor de klant zo goed mogelijk is', aldus Segers. Bij skivakanties zijn er volgens haar meer externe factoren die je niet in de hand hebt, zoals de sneeuwval en het al dan niet samenvallen van schoolvakanties met andere landen, waardoor de prijzen de hoogte ingaan.

Toegevoegde waarde

De Association of Belgian Travel Organisers, de sectorvereniging van de touroperators, ziet alvast geen markttrend. Woordvoerder Pierre Fivet geeft geen commentaar op wat hij een 'interne beslissing' van Thomas Cook noemt, maar verzekert dat skivakanties in België niet minder aantrekkelijk zijn geworden voor touroperators. 'Veel van onze leden zijn daar zeer actief in', klinkt het. Volgens hem kunnen touroperators bij skivakanties toegevoegde waarde bieden omdat ze het volledige pakket kunnen aanbieden, met inbegrip van vervoer, skipassen en skimateriaal.

Shortski

Bij touroperator TUI klinkt het dat skivakanties nog altijd een belangrijk onderdeel uitmaken van het aanbod. 'Het is een feit dat er een paar moeilijke jaren geweest zijn omdat de sneeuwzekerheid niet altijd kon worden gegarandeerd, maar sinds twee jaar merken we dat de skivakantie absoluut nog haar fans heeft', zegt woordvoerder Piet Demeyere. TUI ziet wel dat mensen steeds vaker voor een shortski kiezen, waar de organisatie op inspeelt door vluchten naar bijvoorbeeld het Oostenrijkse Innsbruck op vrijdag te laten vertrekken en op maandag weer te laten terugkeren.