Zen met zicht op zee: beter kan je niet slapen.

1. Dexamenes Seaside Hotel - Griekenland

Vroeger een verlaten wijngoed aan het fraaie Kourouta Beach, nu een nieuw logeeradres in een rustige uithoek van de Peloponnesos. Dexamenes is splinternieuw en belooft nu al een van de meest spraakmakende strandhotels van Griekenland te worden. Het ziet er niet conventioneel (witgekalkt met blauwe luifeltjes) uit, maar kreeg een brutalistische architectuur. Slapen kan in voormalige betonnen wijntanks die nog uit de jaren twintig dateren en allemaal uitkijken op de diepblauwe Ionische Zee.

