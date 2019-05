Ecologisch verantwoord overnachten: op deze adresjes geniet je zonder schuldgevoel.

1. ION - IJsland

Als er één plek ter wereld is waar een ecologisch hotel op zijn plaats is, is het wel IJsland. Dit eiland ís natuur. Wie slaapt in het ION - voluit ION Luxury Adventure Hotel - beseft dat voluit. Je slaapt midden in een met mos begroeid lavaveld náást een actieve vulkaan. Hoeveel natuur had je gewild? Ooit sliepen op deze plek arbeiders van de nabijgelegen energiecentrale, maar het verlaten pand werd in 2013 omgetoverd tot hotel. Een zeer ambitieus groen project dat samen met de IJslandse overheid op poten gezet werd. Het hotel staat te midden van warmwaterbronnen die zo'n 350°C heet zijn en die gebruikt worden om energie op te wekken, zoals voor de verwarming van de kamers en het zwembad.

...