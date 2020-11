Door de corona-epidemie rijden er opnieuw minder Thalys-treinen uit. Vanaf zaterdag legt de hst-operator dagelijks nog maar twee heen- en terugverbindingen in tussen Brussel en Parijs, en één heen- en terugverbinding tussen Brussel en Amsterdam.

Voorts worden de verbindingen tussen Brussel en Duitsland geannuleerd. Ook de ritten van Izy, de lagenkostentrein van Thalys, tussen Brussel en Parijs worden volledig geschrapt. De aangepaste dienstregeling is vijf weken van kracht, tot 12 december. In die periode stopt Thalys ook met de cateringdiensten aan boord en sluit de hst-operator de bars. De deuren van de lounges in Brussel en Parijs gaan eveneens op slot.

'Thalys doorstaat momenteel de zwaarste crisis in haar geschiedenis en verwacht een omzetdaling van 70 procent in 2020', zegt woordvoerder Mattias Baertsoen. 'Het aanhoudende coronavirus en nieuwe verstrekkende maatregelen van de verschillende overheden in de landen waarin Thalys actief is, dwingen ons de dienstregeling verder aan te passen.'

