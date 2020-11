Spoorwegmaatschappij Thalys zal vanaf 13 december dagelijks vier heen- en terugritten aanbieden tussen Brussel en Parijs. Dat zijn er dubbel zoveel als momenteel. De hst-operator herneemt ook de verbinding tussen Brussel en Dortmund, meldt hij.

Wegens de coronacrisis schrapte Thalys de voorbije maanden een groot deel van zijn aanbod. Het bedrijf verwacht dit jaar een omzetdaling van 70 procent. Naast de versterking van het aanbod tussen Brussel en Parijs, wordt de verbinding met Duitsland vanaf 13 december weer opgestart. Die was sinds 2 november geannuleerd.

Het aanbod tussen Amsterdam en Brussel blijft beperkt tot één heen- en terugreis per dag. De goedkopere IZY-treinen tussen Parijs en Brusse blijven op stal.

In 2021 zal Thalys zijn aanbod verder aanpassen afhankelijk van het herstel van de vraag en het verloop van de ticketverkoop. Een volledig herstel van het aanbod op de belangrijkste routes verwacht het bedrijf niet meer voor 2022. (Belga)

