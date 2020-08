Satun, een kleine zuidelijke provincie op de grens met Maleisië, combineert twee rijke culturen met een prachtige omgeving. Het verbluft met een hele rist eilanden, idyllische (en nog lege) stranden; groene bossen, kalksteengrotten, hoge bergen, en: de afwezigheid van massatoerisme.

Satun is geen Phuket. Het ligt buiten de radar van toeristen en ziet maar een fractie van de horden die elk jaar Bangkok, Phuket en Koh Samui aandoen. Hier kan het nog: een paradijselijk Thais strand voor jou alleen. Enkele van de zowat 100 eilandjes worden beschouwd als de mooiste langs de Andamanse kust.

Eindeloos fijn wit zand © iStock

Satun klimt echter stilaan uit de anonimiteit. Een gebied over vier districten van de provincie kreeg onlangs de Unesco-status 'Global Geopark': een gebied met geologisch erfgoed dat wordt beschermd en op een duurzame manier gebruikt. Het herinnert aan het zeelandschap van meer dan 500 miljoen jaar geleden, met fossielen van vroege organismen, kleurrijke rotsformaties, bergen, stranden en gigantische grotten.

Global Geopark © iStock

Culturele mix

De gelijknamige hoofdstad van Satun ligt wat geïsoleerd in een stomende jungle-vallei, omringd door kalkstenen kliffen en een troebele rivier maar is het bruisende middelpunt van de provincie. De weinige toeristen die hier langskomen zijn onderweg van en naar Maleisië of de eilanden voor de kust. Zonde, want Satun heeft een intrigerende Chinees-Portugese en religieuze architectuur, heerlijk eten, authentieke charme en wordt omringd door een uitzonderlijke natuur. Aangezien de provincie aan Maleisië grenst, is een meerderheid van de bevolking moslim, vaak van Maleisische afkomst. Dat geeft de stad een kleurrijk karakter, van eten tot kleding en je kan er zowel een moskee als boeddhistische tempel bezoeken. Aanraders zijn de Masjid Mambang-moskee in het stadscentrum van Satun en Chana Thip Chaloem, de eerste en grootste boeddhistische tempel in Satun uit 1882.

Koh Lipe © iStock

Eilandhoppen

Het kleine eiland Koh Lipe is het toeristische epicentrum van Satun en het bekendste eiland door het spectaculaire blauwe water en het rijke zeeleven. Hier vind je de hotels en resorts die verboden zijn ​​op de 50 andere eilanden in het Tarutao National Marine Park. Duikwinkels getuigen van de toeristische activiteit bij uitstek in Satun: de koraaltuinen rond de Andaman-eilanden verkennen met een snorkel en er kennis maken met Nemo en co. In Tarutao vind je de wildste eilanden van Thailand, grotendeels dicht begroeid met exotische jungle, mangroves en kalksteenrotsen.

Tarutao National Marine Park © iStock

Koh Tarutao en Koh Lipe zijn idyllische pure eilanden, gekend ​​om hun spectaculaire natuurlijke schoonheid. De stranden van Tarutao zijn echter minder uitnodigend. Als je wil zwemmen zijn Koh Adang, Rawi en Lipe een beter idee. Koh Adang, een eiland met dichtbeboste heuvels, heeft hagelwitte zandstranden en puike koraalriffen. Ook het aanpalende Rawi heeft erg mooie stranden. Het levendige Lipe doet daar nog een stel leuke bars en andere toeristische voorzieningen bovenop.

Koh Tarutao © iStock

Grave grotten

Satun grossiert in grotten. Phu Pha Pet, een grote, diepe grot met hoog plafond, is zowat het populairst. 'Phuphaphet' is vrij vertaald 'diamanten klif', verwijzend naar de schittering van de stalactieten en stalagmieten wanner ze belicht worden door de zon. Ook de Satta Khuha-grot, de kalkstenen behuizing van grote vleermuizen, is bekend en groot genoeg om er met een kano door te varen. grot is een beek groot en diep genoeg voor mensen om een ​​kano te roeien. Tham Le Stegodon is een tunnelgrot van 4 kilometer die je per kajak aflegt in ongeveer twee uur.

Grave grotten © iStock

Tham Chet Khot heeft een meanderend grottenstelsel waar je met een kajak of raft langs de prachtige natuur en stalactieten cruist. Bij de kalkstenen grotten zijn ook watervallen te bewonderen zoals Namtok Wang Sai Thong met verschillende bassins in de vorm van bloeiende waterlelies en populair bij rafters. Om beloond te worden met het schilderachtig tafereel van de Wang Sai Thong-watervallen moet je echter wat meer fysieke inspanning leveren.

Koh Lipe-beach © iStock

EXTRA TIPS

Zeker zien

Satun National Museum: oorspronkelijk de residentie van de gouverneur van Satun anno 1902, gebouwd in de koloniaal-Europese bouwstijl - een combinatie van westerse en oosterse architectuur - en een nationaal monument. Het illustreert de traditionele cultuur van Satun met antiek en andere artefacten en lokale kunst.

Thale Ban National Park: een practig natuurgebied met tropisch regenwoud, watervallen en een grote lagune, omringd door torenhoge bergen. Bij het zoetwatermeer kan je relaxen in een van de paviljoenen voor bezoekers.

Sanlang Mangkon: een zandduin in de vorm van de ruggengraat van een draak, midden in de Andamanzee, die enkel verschijnt als het tij keert, waardoor het lijkt of de zee zich splitst. Je kan het fenomeen meemaken tijdens een boottochtje.

Thale Ban National Park © iStock

Strandtoppers

Ka Sing: dit fijn zandstrand in het La-ngu-district ligt bij prachtig blauw water, bezaaid met vissersbootjes. Het is een rustige, lange zandstrook, met een onvolprezen zonsondergang en een apart karakter door de unieke vorm van de rotsen.

Hat Ka Sing: Bo Chet Luk-eiland herbergt verschillende stranden, waaronder Hat Ka Sing met zijn fijn zand en unieke rotsformaties.

Tham Chet Khot: ook bij de grot Tham Chet Khot liggen rustigere schone witte zandstranden bij een kristalheldere zee met tal van snorkel- en duikspots.

Under the sea © iStock

Praktisch

© Getty

Van mei tot oktober is er zware regenval mogelijk aan de westkust van het schiereiland Thailand. De andere zes maanden valt er weinig of geen regen. Door de moessonwinden is het gevaarlijk om te varen voor de kust van Satun van mei tot oktober. Tijdens het regenseizoen (16 mei - 15 november) zijn de nationale parken gesloten.

Meer info online via Tourism Thailand.

