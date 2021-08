In het Duitse Neanderthalermuseum, in Mettmann bij Düsseldorf, krijgt het tentoongestelde standbeeld van een neanderthaler een donkerdere huid. Onderzoek van de afgelopen jaren heeft uitgewezen dat neanderthalers niet zo'n bleke huid hadden zoals in reconstructies wordt voorgesteld.

Het is bekend dat de homo sapiens tot 7.000 jaar geleden een donkerdere huidskleur had. Het is dus aannemelijk dat dat ook het geval was voor de neanderthaler, die als jager-verzamelaar vrijwel voortdurend aan zonlicht blootgesteld werd en veel vitamine D opnam via voeding.

De bekende reconstructie van een vriendelijk lachende, oudere man met een speer - een handelsmerk van het museum - zal vanaf oktober dan ook met een donkerdere huid in de permanente collectie te zien zijn. 'Hij is al klaar en staat in de kelder', zei Bärbel Aufferman, de directrice van het museum.

