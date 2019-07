Het Louvre gaat twee tiendaagse cultuurcruises aanbieden. Het Franse museum heeft een partnerschap gesloten met het luxecruisebedrijf Ponant om volgend jaar de cultureel verantwoorde boottochten te organiseren.

Het Louvre heeft aangekondigd dat het in 2020 samen met de Franse luxe cruiselijn Ponant twee culturele reizen rond de Adriatische Zee en de Perzische Golf gaat organiseren. Gasten kunnen kiezen tussen twee routes samengesteld door het museum.

De eerste cruise, genaamd 'Culturele juwelen van de Adriatische Zee', is een tiendaagse reis die vertrekt in augustus 2020 vanuit Athene en eindigt in Venetië. Onderweg worden tussenstops gehouden in Montenegro, Italië en Kroatië.

Passagiers worden aan boord vergezeld door Jannic Durand, de directeur van het Departement voor Decoratieve Kunsten in het Musée du Louvre, en Ludovic Laugier, curator bij het Departement van Griekse, Etruskische en Romeinse oudheden in het Parijse museum. Zij zullen er lezingen geven over de plaatsen waar de collecties van het Louvre vandaan komen.

De tweede cruise, getiteld 'De schatten van de Perzische Golf', vertrekt van Muscat naar Oman om na negen dagen aan te meren in Abu Dhabi, waar het Louvre een satellietmuseum heeft. Onderweg worden bezienswaardigheden zoals de fjorden van Arabië en het eiland Sir Bani Yas, bekend om zijn natuurreservaat, bezocht.

Goedkoop zijn de cruises niet: tickets zouden beschikbaar zijn vanaf 4.000 euro.