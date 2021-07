Terwijl ijssalons steeds innovatiever worden met lokale ingrediënten, wordt ook hun interieur naar een hoger niveau getild. Van zeemzoet tot ijzig minimalistisch, in Shanghai of Girona: acht design-ijssalons op een rijtje.

Milk Train, Londen

Het Londense Milk Train werd dankzij pastelkleurige, suikerspin-softijsjes een internetsensatie. Voor haar eerste permanente locatie wou het merk dan ook een ruimte dat net zo instagrammable en zeemzoet was als de verkoopswaar. Het resultaat is als een art deco treinstationnetje in een dromerig, monochromatisch kleurenpalet. Architectenbureau FormRoom kaapte er de de Drum Award voor 'Best Experiential Design' en Restaurant & Bar Design Award voor 'Best Café Design' mee weg.

qMilk Train Londen © Paul Lewis / FormRoom

Milk Train Londen © Paul Lewis / FormRoom

Birds of Paradise, Singapore

Het gebeurt niet zo vaak dat ijssalons worden aanbevolen door een Michelingids, maar het ijs van Birds of Paradise schijnt uitzonderlijk te zijn. Hun interieur moet daar niet voor onderdoen: het ijssalon in Jewel Changi Airport combineert minimalisme en zachte lijnen met blikvangers als een kleurrijke accentmuur en een koperen toog.

Birds of Paradise Shanghai © Birds of Paradise

Birds of Paradise Shanghai © Birds of Paradise

Piccolina Gelateria, Melbourne

Piccolina Gelateria in Melbourne maakt in samenwerking met ontwerpbureau Hecker Guthrie een architecturaal hoogstandje van iedere vestiging. Van de strakke industriële uitstraling in de nieuwe Richmond-vestiging tot de ongepolijste fifties charme van het salon in Collingwood: je geeft hier zowel smaakpapillen als ogen de kost.

Piccolina Gelateria Collingwood © Shannon McGrath / Hecker Guthrie

Piccolina Gelateria Richmond © Shannon McGrath / Hecker Guthrie

Pidapipó, Melbourne

Melbourne schijnt het paradijs te zijn voor design- en ijsliefhebbers, want we blijven er nog even plakken voor Pidapipó Gelateria. Het ronde etalageraam met neonletters en het gewelfde plafond maken dit kleine ijssalon de blikvanger van Degraves Street. Architecte Rabindra Naidoo liet zich inspireren door het Italiaanse rationalisme van de jaren 1920-1930, met een speels accent weliswaar.

Pidapipo Melbourne © Pidapipo

Pidapipo Melbourne © Pidapipo

Gelato Dal Cuore, Shanghai

Gelato Dal Cuore in Shanghai brengt hommage aan de Italiaanse afkomst van roomijs via traditionele interieurelementen, afgewisseld met moderne accenten die het merk representeren. Een beetje zoals het ijs zelf: verfijnde klassiekers met een verrassende, lokale twist.

Gelato del Cuore Shanghai © Brian Chua / hcreates

Gelato del Cuore Shanghai © Brian Chua / hcreates

Rocambolesc Gelateria, Girona

Bij Rocambolesc Gelateria van 'sterrenbakker' Jordi Roca waan je je in een designversie van Willy Wonka's chocoladefabriek. Vier à zes smaken van roomijs komen in je hoorntje terecht via leidingen met een rood-wit snoepmotief. (Of zo lijkt het toch). Ook dit ijssalon won al eens de Restaurant & Bar Design Award voor 'Best Bar in Europe'.

Rocambolesc Girona © Meritxell Arjalaguer / Rocambolesc

Rocambolesc Girona © Meritxell Arjalaguer / Rocambolesc

Mister, Vancouver

IJssalon Mister in Vancouver gebruikt vloeibaar stikstof om ijs te produceren. 'Die bereidwijze is spectaculair genoeg op zich', moeten de architecten van Scott & Scott hebben gedacht. Het interieur van Mister is immers ijzig minimalistisch. Een oud pakhuis werd volledig gestript tot op de bakstenen muren en betonnen vloer, en werd ingericht met stalen elementen zoals het werkeiland. Warmere houten wandkasten scheppen contrast en brengen het geheel samen.

Mister Vancouver © Fahim Kassam / Scott and Scott architects

Mister Vancouver © Fahim Kassam / Scott and Scott architects

Eisdieler, Linz

IJssalon Eisdieler in de Oostenrijkse stad Linz combineert moderne, geometrische vormen (een knipoog naar ijshoorntjes) met barokke plafondschilderingen. Ontwerpbureau March Gut creëerde met transportpaletten modulaire zitplaatsen die klanten kunnen schikken naar believen.

Eisdieler Linz © Eisdieler / March Gut

Eisdieler Linz © Eisdieler / March Gut

