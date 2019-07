Brussel leeft. Deze zomer zijn zowel een foodmarket als een plantenwinkel geopend, en in september kun je in het centrum van de stad aanschuiven bij een nieuwe biologische foodkiosk.

1. Overdekte foodmarket

Begin juli opende het nieuwe food court EATS zijn deuren in City2, het winkelcentrum in de Nieuwstraat in Brussel. De overdekte foodmarkt heefteen open ruimte van 1.500 vierkante meter, waar zich een twintigtal eet- en drankstalletjes bevinden. Naast ketens als Australian Ice Cream, Exki en O'Tacos hebben ook minderbekende zaken als Can Tho, Croc & moi en Happy Fisk er onderdak gevonden. Met ruim 400 zitplaatsen hoef je dus niet lang te zoeken naar een plekje, zoals dat in buitenlandse foodmarkets weleens kan gebeuren.

2. Biologische foodkiosk

In september verwelkomt het De Brouckèreplein in hartje Brussel een kiosk met gezonde, artisanale en seizoensgebonden voeding uitgebaat door La Fermerie. Op de kaart staan soepen, verse bowls, koffie en biologische dranken, en huisgemaakte taart als dessert. De ingrediënten zijn ook zo veel mogelijk afkomstig van lokale leveranciers en stadsboerderijen. Bovendien zullen alle leveringen per fiets gebeuren. Om helemaal groen en duurzaam te zijn, wil de kiosk ook niets verspillen. Gebruikt koffiegruis krijgt een tweede leven als compost voor planten, pompoenpitten en andere zaden die de klanten meekrijgen om een eigen stadsmoestuintje aan te leggen. En alle producten worden in herbruikbare verpakkingen verkocht.

3. Stadsplantenwinkel

Aan het Flageyplein heeft eerder deze maand Urban Jungle de deuren geopend. De nieuwe winkel verkoopt vooral kleinere binnenhuisplanten diegoed aarden in een stadswoning. Zo vind je tussen de wel 150 soorten planten kruidje-roer-me-nietjes, cactusjes, vleesetende planten maar ook

grote philodendrons in verschillende kleuren.