De Akropolis van Athene, de 156 meter hoge tafelberg in de Griekse hoofdstad en een van de populairste toeristische trekpleisters uit de Antieke Oudheid, sluit donderdag- en vrijdagnamiddag. Reden is de hitte op de rots, die flirt met de 44 graden. Dat meldt het Griekse ministerie van Cultuur.

Normaal gezien is de archeologische site elke dag doorlopend open van acht uur 's ochtends tot acht uur 's avonds. Donderdag sluit de site echter tussen 13.00 uur en 16.00 uur. 'Als het vrijdag opnieuw zo warm is, doen we hetzelfde', klinkt het bij het ministerie.

De weersvoorspellingen zijn alvast duidelijk: de veertig-gradengrens wordt ook vrijdag makkelijk overschreden. Het is niet de eerste keer dat de Akropolis sluit voor het publiek vanwege de hoge temperaturen. De overheid vreest dat toeristen onwel zullen worden.