Surfen in een sprookjesdecor: de beste adressen voor een avontuurlijke vakantie in Noord-Ierland

Ze reist langs oceanen, rivieren en meren, en bundelt maandelijks een postkaart met de beste tips. Deze keer meert ze aan tussen de kliffen van County Sligo en Donegal in Ierland.

WAT & WAAR

‘The forgotten county’ wordt Donegal soms genoemd. Het graafschap ligt helemaal in het noorden van Ierland, waar het grenst aan zijn buurman, graafschap of county Sligo. Koffiebarretjes, surfscholen en farmers’ markets zetten het grensgebied tussen de twee plots op een hippe toeristenkaart.

SLAPEN

Zicht op Oyster Island The Driftwood is een hotel met restaurant en uitzicht over Sligo Bay en Oyster Island. De kamers zijn designplaatjes en dat maakt van dit hotel een uitzondering in de regio met een eerder traditioneel hotelaanbod. In de badkamer ontdek je Voya, het lokale beautylabel met producten van zeewier.

Upper, Rosses Point, Co. Sligo, vanaf 85 euro voor een tweepersoonskamer, thedriftwood.ie



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

DOEN

Roadtrippin’ Ze is 2600 kilometer lang en slingert langs de volledige westkust van Ierland: de Wild Atlantic Way is een kustweg voor je lijstje ‘roadtrips die ik ooit wil doen’. De toeristische dienst van Ierland maakte een Nederlandstalige website met reistips onderweg. Ook fijn om weten: Ierland is een kampeervriendelijke bestemming.

ireland.com/nl-nl/destinations/experiences/wild-atlantic-way/



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Sprookjesberg Ben Bulben is een berg/rotsformatie met een onmiskenbaar aura. Hij domineert het landschap in County Sligo en je kan hem beklimmen of bewonderen in de bossen eromheen. Hij heeft iets magisch imposants. Geen wonder dat veel Keltische legenden zich hier afspeelden.

Surf capital Ierland staat niet bekend als surfbestemming, maar is het eigenlijk wel. Deze regio, en meer specifiek Bundoran, wordt soms ‘surf capital of Ireland’ genoemd. Drie stranden geschikt voor beginners – met surfscholen en materiaalverhuur – zijn Rossnowlagh, Tullan en Strandhill.

Dressing rooms Als je surflessen boekt, sta je je vaak om te kleden op het strand. Het spiksplinternieuwe National Surf Center in Strandhill heeft zowaar kleedhokjes, voor iedereen die een les boekt bij eender welke surfschool op het strand.

nationalsurfcentre.ie

ETEN & DRINKEN

Pub food Wie na het surfen honger of dorst krijgt, kan terecht in de Smugglers Creek Inn. Op het menu staat pub food, maar het zijn vooral de warme, gezellige vibes en het magistrale zicht over surfspot Rossnowlagh, die van de inn een terechte trekpleister maken.

Cliff Road, Rossnowlagh, Co. Donegal, smugglerscreekinn.com

Fish & chips Het levendige dorpje Killybegs staat bekend om zijn pub scene én de vissersboten die er elke dag uitvaren. Net voor de kade waar ze aanmeren vind je de Seafood Shack, waar enkel varianten van één beroemd gerecht op de kaart staan: fish & chips. Verser kan de vis niet.

Shore Rd, Killybegs, Co. Donegal



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Irish coffee Maar dan zonder alcohol. De Ieren zijn into koffie, dus overal duiken koffiebarretjes op. Onze lijst met favorieten in deze regio is lang: Milligram en Baker Boys in Sligo, Foam en Buoys & Gulls in Bundoran, Shells Cafe in Strandhill en The Little Cottage Cafe in Rosses Point.

Instagram @milligram.coffee, @bakerboyssligo, @foam.bundoran, @buoysandgulls_, @shellscafe



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Farmers’ food Nog een trend zijn hippe grocery stores of farm shops, met een groot gamma producten van lokale boeren of makers. Zoals Honestly Farm Kitchen in Strandhill of Pudding Row in Easkey. Tevens leuke plekjes om een souvenir te scoren.

Instagram @honestlykitchen en @puddingrowsligo