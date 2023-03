Surfen in Costa Rica: de 11 favoriete adressen van Tiany Kiriloff

Al tien jaar gaat modeblogger Tiany Kiriloff met haar gezin surfen in Costa Rica met het paradijselijke strand van Santa Teresa als kerstdecor. Ze deelt met ons haar lievelingsadressen.

“Elk jaar zijn er weer nieuwe adresjes bij gekomen. Zelf gebruik ik Instagram als toeristische Google. Via de hashtag #santateresa vind ik leuke hotspots”, aldus Tiany. Een overzicht van haar favoriete plekken.

OVERNACHTEN

Milla la Maria: “Een goed logeeradres vinden in Santa Teresa is een hele zoektocht. Er zijn veel luxe vakantievilla’s voor grote groepen, maar kleinere gezinshuizen zijn schaars. Sinds een paar jaar logeren we bij Milla La Maria, even buiten het centrum, waardoor het rustiger is.”

millalamaria.com

Logeeradres Milla la Maria © GF

House of Somos: “Naast de vele luxeverblijven heeft Santa Teresa ook een hostel, weliswaar een mooi ingerichte luxevariant. Een ander hostel is Selina.”

houseofsomos.com, selina.com

Hostel House of Somos © KLAUDIA LIBOSKA

Mint: “Een boetiekhotel in de bergen met een fenomenaal uitzicht. Zelf zijn we er nog nooit geweest, want het is adults only.”

mintsantateresa.com

Boetiekhotel Mint © Andres Garcia Lachner

Nantipa: “Veel hotels hebben geen kamers, maar vrijstaande bungalows. Bijvoorbeeld Nantipa. Een ander voorbeeld is Batik House, bij Playa Hermosa. Dit is geen surfstrand, want er liggen rotsen in de zee.”

nantipa.com, batikcostarica.com

ONTSPANNEN

Ismael Araya: “De beste surfleraar, ook voor kinderen. Als echte Tico – de bijnaam voor een local – kent hij de zee door en door. Hij zoekt voor mij de ‘mama-golven’ uit. Door een motorongeluk raakten zijn benen verlamd, maar hij bleef surfen en intussen kan hij zelfs opnieuw stappen.”



Colectiva: “De meeste winkeltjes verkopen lokale merken, vooral badmode. Bij Colectiva, een boetiek gerund door een ontwerpster, hangen ook buitenlandse labels in de rekken.”

ETEN EN DRINKEN

Tipsy: “Een wijnhandel opgestart door een Fransman met een mooi aanbod wijn en champagne, ideaal voor een aperitief op het strand.”

tipsy.cr

Koji’s: “Een Japans restaurant van topkwaliteit. De eerste keer dat wij gingen, zat dit nog op een gekke afgelegen locatie. Intussen is het verhuisd naar het centrum.”

The Bakery: “Een bakker met Europese patisserie, dik tien jaar geleden opgericht door twee Oostendse koppels. Intussen zijn er andere uitbaters, maar het is nog altijd een van onze lievelingsplekken om te brunchen, samen met Ani’s en Café Social.”

Brunch bij Ani’s. © GF

Eat Street: “Een overdekte foodmarkt in het centrum van het dorp waar je de hele dag door terechtkunt: van ontbijt tot cocktails. Ideale plek om met kinderen en honden te komen.”

eatstreetst.com,

El Corazón: “Een restaurant in een weelderige tuin in het centrum van het dorp. Ze serveren enkel vegetarische en veganistische gerechten en hebben een uitgebreide cocktailkaart.”