Sunweb zet minder in op vliegen en biedt treinreizen en cruises aan

De Nederlandse reisorganisatie Sunweb, ook actief in België, breidt haar vakantieaanbod uit. Ze zal nu ook treinreizen en cruises verkopen, zo maakte Sunweb dinsdag bekend.

Volgens de organisatie is er onder reizigers een groeiende behoefte aan duurzamere alternatieven. Topman Mattijs ten Brink legt in een toelichting uit trein- en cruisevakanties voor veel mensen toegankelijker te willen maken. In eerste instantie biedt Sunweb een twaalfdaagse treinvakantie aan (vanuit Nederland) naar het zuiden van Italië die bij Sunweb-dochter Eliza was here kan worden geboekt. Later dit jaar wil Sunweb ook treinreizen naar wintersportbestemmingen aanbieden.

Daarnaast biedt Sunweb cruises aan met routes naar onder andere het Middellandse Zeegebied, Scandinavië en de Ca­raïbische eilanden. Ook breidt Sunweb zijn aanwezigheid op de Britse markt uit. En er wordt gekeken naar mogelijke overnames in het buitenland.

Voorts stopt Sunweb met investeringen in CO2-compensatie. In plaats van de compensatie zal de reisorganisatie samen met zijn partners investeren in verduurzaming van het eigen aanbod, bijvoorbeeld door meer in te zetten op duurzamere vliegtuigbrandstof. (Belga)